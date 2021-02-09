«Нас сегодня просто не существует в правовом поле». Когда блогерство станет профессией

Сегодня блогеры — пожалуй, одна из самых высокооплачиваемых профессий. В месяц аккаунт может зарабатывать от 10 до 100 млн руб. Вот только профессией это не считается.

Кто и на каких условиях размещает рекламу у блогеров, можно ли выучиться этому занятию, как стать помощником блогера и зарабатывать серьезные деньги — эти темы поднимались в рамках дискуссии «Блогерство: хайп или профессия 21 века» Гайдаровского форума-2021. Заодно спикеры обсудили подводные камни блогерства, вопросы цензуры и этики. Самое ценное из дискуссии — в материале DK.RU.

Участники дискуссии:

__________________________________

Сергей Миронов, основатель ресторанов Мясо&Рыба, вице-президент российской Федерации рестораторов и отельеров. Блог в Instagram насчитывает 107 тыс. подписчиков.





Ольга Берек, президент Национальной ассоциации блогеров. Бизнес-блог в Instagram насчитывает 1,6 млн подписчиков.





Дмитрий и Алла Земсковы, блогеры, владеющие несколькими аккаунтами на разных площадках. Совместный блог — @love_is_top в Instagram — насчитывает 3,3 млн подписчиков.

__________________________________

Кто такой современный блогер

«Все мы видим, как много значат блогеры в современном мире. Трампа отрезали от твиттера, и он остался без голоса. Практически каждый из нас находится в соцсетях, на мнение блогеров ориентированы многие, прежде всего — молодежь. Кто же он, современный блогер?», — таким вопросом открыл дискуссию ведущий Сергей Миронов.

Ольга Берек: Пожалуй, нигде в мире, и тем более в России нет точного определения блогера. Я возглавляю Национальную ассоциацию блогеров, но даже в нашем сообществе пока нет однозначного ответа на этот вопрос. Наиболее близкое определение: это человек, который делает уникальный контент, но при этом обязательно придерживается норм этики и морали. Однако сами эти нормы пока еще вырабатываются.

Профессии блогера в России не существует, хотя есть страны, где она официально признана. К примеру, в Китае блогеров признали одновременно с киберспортсменами. У нас киберспорт официально существует с 2016 г., а блогеров как профессию все еще не замечают.

Чтобы дать определение, придется изрядно поломать голову. Тем более что блогер блогеру рознь. Можно классифицировать их, скажем, по репутации, по охватам, по площадкам или тематикам. Но все это сложно. К примеру, блог физика-ядерщика — это одно количество подписчиков, одна вовлеченность и польза. Блог о макияже — уже другая история. Популярнее, безусловно, лайф-темы: бьюти-блоги, фитнес, мамские блоги. Но есть еще и экспертные блоги. У них совершенно другие категории, другие охваты, и совсем другого уровня пользу они несут.

Дмитрий Земсков: Как по мне, блогер — это лидер мнений. Блогерам доверяют, за блогером идут. Это самое важное — доверие аудитории. Главная составляющая блогерства — харизма. Мы, к примеру, начинали как вайнеры — сейчас я не люблю, когда нас так называют. Вайн — короткий юмористический ролик. Вначале Instagram давал возможность делать шестисекундное видео — мы такие и размещали. Потом время увеличилось до 15 секунд, до минуты. Стали делать видео побольше. Но в нашем контенте не только юмор, есть и социальные ролики — мы имеем право смешивать темы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла И Дима ❤️Муж И Жена (@love_is_top)

Алла Земскова: Вообще блогерами мы стали по удачному стечению обстоятельств — просто попали в волну.

Несколько лет назад Дима предложил снимать ролики, мне решение далось нелегко. Но когда выложили первое видео, оно естественным образом попало в топ, в подборки — и мы начали очень быстро расти. Буквально за месяц получили 100 тыс. подписчиков.

А сейчас у нас несколько блогов. У моего, к примеру, основная аудитория — мамочки. Но называть мой блог чисто мамским я бы не стала. Потому что где-то я транслирую, как общаюсь с ребенком, где-то говорю о семейных ценностях и в тоже время есть какие-то бьюти-истории.

Сколько зарабатывают блогеры на рекламе и как это происходит

Еще пару-тройку лет назад рекламироваться через блогеров было чем-то инновационным. Сегодня это — один из основных каналов продвижения для многих брендов. К примеру, кухонные машины Kenwood на российском рынке продвигаются через амбассадоров — кондитеров и кулинарные онлайн-школы с большими охватами.

Ольга Берек: Сегодня существуют агентства, которые специализируются на инфлюэнс-маркетинге, или маркетологи внутри крупных компаний, которые ищут блогеров по определенным параметрам, через разные биржи. Эти биржи, владеющие информацией о результативности и эффективности блогеров, бывают и белые, и серые — все зависит от площадки. Если говорить об Instagram, там биржи в большинстве своем неофициальные, а, скажем, в TikTok они работают абсолютно легально.

Если говорить о трендах, могу отметить, что порядка 65% мировых крупных брендов уже на постоянной основе заказывают рекламу у блогеров, для них это является нормой. В 2021 г. большинство брендов уже заложили очень приличные бюджеты на инфлюэнс-маркетинг. Пандемия еще более усилила это направление: очень многое переместилось в онлайн — и продвижение тоже. Конечно, когда-то будет обратный виток, мы снова захотим офлайна, захотим видеть живых людей, но пока онлайн еще крепко владеет миром, и блогеры со своими рекомендациями — порой, как глоток свежего воздуха.

Дмитрий Земсков: Могу сказать, какие бренды продвигали свои услуги в наших блогах. Это все крупные компании — Сбер, Альфабанк, Персил, Яндекс… Видеопост в нашем блоге стоит от 300 тыс. руб., сториз — от 150 тысяч. Но дело не только в числе подписчиков. Многое зависит от экспертности. Доверие — как я сказал в начале беседы. Блогер с хорошей экспертной историей может зарабатывать при ста тысячах подписчиков десятки миллионов рублей.

На чем еще зарабатывают блогеры

С недавних пор одним из самых быстрорастущих сегментов интернета стал инфобизнес. Свои онлайн-школы запускают компании и люди, работающие в самых разных сферах. Есть такая и у Земсковых.

Алла Земскова: Это наш собственный инфопродукт: мы обучаем людей зарабатывать в Instagram. В этой соцсети каждый месяц рождается какая-то профессия, которая позволяет людям зарабатывать очень хорошие деньги.

Наши ученики после 4-недельного обучения зарабатывают до 150 тыс. руб. в месяц. При этом курс стоит всего 2900 руб., хотя мы постоянно вкладываем в него наше время, силы и… душу! У нас уже несколько тысяч учеников, и каждый их них при должном подходе может неплохо заработать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла И Дима ❤️Муж И Жена (@love_is_top)

Ольга Берек: Возможно, такое обучение при кооперации с вузами имело бы неплохие перспективы. Но блогеры — несуществующие персонажи рынка, и обучаем мы несуществующим профессиям: сторизмейкеры, креаторы, таргетологи и прочее. Нас вообще здесь всех нет! Нас нет в правовом поле. И когда нам говорят: блогеры не хотят платить налоги, я вас умоляю: ну что там — эти шесть процентов! Но давайте нас признают официально. Мы именно за это боремся сейчас в нашей Национальной ассоциации блогеров.

Конечно, существуют договоры, которые заключаются с нами, как с ИП или как с физлицом, самозанятым — это неважно. В договоре прописывается, что я, как рекламная площадка, предоставляю, к примеру, три сториз по 15 секунд с таким-то текстом, с такой-то отметкой при таком-то согласовании. Всё, пожалуйста. Как любая рекламная площадка, как баннер на Яндексе. Но именно официального признания блогерства как профессии — пока в России такого нет. Поэтому и рынок этот нельзя назвать белым.

Я бы сказала, что процентов 40 всех переводов — за то же обучение или продажу услуг — это переводы с карты на карту. Остальное находится уже в правовом поле. Люди стали бояться: потому что идут бесконечные проверки, потому что могут заблокировать счета. Лучше заплатить налоги.

Нужна ли блогерам цензура и что делать со стримерами

Недавно в российских соцсетях произошло несколько резонансных происшествий, связанных с треш-стримами: это прямые эфиры, в ходе которых стример унижает своего гостя или просто встречных людей. Один из таких стримов привел к смерти девушки. «Кто-то платит деньги за то, чтобы посмотреть, как стример бьет девушку головой о клавиатуру или распыляет ей в лицо перцовый баллончик. Зачастую такие стримы смотрят дети, для них вот эти люди с огромной аудиторией — пример для подражания. Не нужна ли в этом смысле цензура? Готовы ли мы, чтобы дети этому всему учились?», — такой вопрос задал Сергей Миронов блогерам.

Ольга Берек: Среди стримеров есть и хорошие, те, кто пилит действительно интересные полезные вещи. Конечно, когда речь идет о выложенных постах или сториз — определенная цензура есть, такой контент проходит модерацию и в случае какого-то подозрения может быть легко заблокирован. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные конкуренты, которые массово отправляют жалобы на совершенно нормальный контент, и аккаунт блокируется. Получить его обратно не всегда легко, но если человек действительно ничего не нарушил — скорее всего, восстановить блог получится.

Когда речь идет о стримах, нет никаких инструментов, способных отслеживать, что происходит. Но, наверное, здесь проблема не в регулировании, не в цензуре. Есть спрос — есть предложение. Цензурирование — вообще очень сложная история. Как вы собираетесь цензурировать мою жизнь или жизнь Димы с Аллой? Повторюсь, блогерство — это, в первую очередь, личная история, это взгляд блогера на жизнь. Наверное, стоит говорить не о цензуре, а о внедрении этических норм в блогосфере.

Дмитрий Земсков: С моей точки зрения, подобные аккаунты — я сейчас говорю о треш-стримах — надо сразу блокировать, со стримера взыскивать штраф плюс — тюремное заключение.

Алла Земскова: Мы, как родители, конечно хотели бы оградить своего ребенка в будущем от таких вещей. Поэтому я считаю, контроль должен быть. Но как это сделать — непонятно: человек может просто уйти с одной площадки на другую и продолжать свои эфиры.

Сергей Миронов: Есть еще одно негативное направление у блогеров, когда они под заказ расправляются с конкурентами каких-то компаний.

Ко мне, как к ресторанному омбудсмену, обратился собственник одного из заведений — рассказал историю, как к нему пришел блогер, заказал хинкали и снял в них живых опарышей. Это все было в прямом эфире. То есть человек намеренно уничтожил ресторан.

Конечно, туда сразу приехал Роспотребнадзор, конечно, они ничего не нашли — это было понятно, что в хинкали не может быть никаких опарышей. Но история разошлась, ресторан потерпел огромные убытки…

Ольга Берек: Это все опять же лежит в вопросах этических норм. Есть вещи, которые мы с коллегами не сделаем никогда, потому что это неправильно, это противоречит нашим ценностям, нашим моральным нормам. Эти нормы мы и пытаемся сегодня внедрить. Когда блогерство официально признают профессией, сделать это будет легче. Надеюсь, у нас все получится.

В материале использованы фотографии и ролики из официальных инстаграм-аккаунтов экспертов