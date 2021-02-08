Билл Гейтс: «Следующие пандемии будет вызывать выращенный в лаборатории вирус»

Миллиардер, которого обвинили в создании COVID-19, рассказал, что думает о ситуации в мире. Он уверен, что миру уже угрожают биотеррористы.

Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс вновь заговорил о будущих пандемиях. Он уверен, что совсем скоро человечеству будет угрожать биотерроризм, в мир будут выпущены искусственно созданные вирусы.

В интервью на YouTube-канале Veritasium миллиардер заявил:

То, о чем люди не очень хотят говорить — это биотерроризм. Кто-то, кто захочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней.

Напомним, в 2020 году именно Билла Гейтса обвинили в создании вируса COVID-19. Дело в том, что в 2015 году предприниматель во время публичного выступления сказал, что в обозримом будущем человечество может поразить пандемия, с которой людям будет трудно справиться из-за неготовности системы здравоохранения. Также Миллиардера обвиняли в том, что он хочет чипировать людей через прививки.

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