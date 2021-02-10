«Все в одной лодке». Кто и зачем помирил строителей и депутатов? — Дайджест недвижимости

Главные события, произошедшие в стройсфере Екатеринбурга за две недели: старты знаковых строек, важные решения властей, которые повлияют на город, прогнозы и аналитика — в дайджесте DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, и решения региональных властей, от которых зависит будущее города. А также прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

«Никто не намерен раскачивать лодку». Застройщики и депутаты решили сотрудничать

Вячеслав Трапезников, Игорь Володин и Валерий Ананьев поставили точку в конфликте застройщиков и гордумы

Два профессиональных объединения — Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Гильдия строителей Урала — подписали соглашение о сотрудничестве с екатеринбургской городской думой. Председатель строительного комитета СОСПП Валерий Ананьев отметил, что подписание соглашения — значительный шаг к выстраиванию конструктивного диалога между застройщиками и властью, который необходим для решения вопросов городского развития.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реновации центра города, развитию социальной инфраструктуры, сохранению объектов культурного наследия. От того, насколько своевременно и эффективно будут решаться эти задачи, зависит инвестиционная привлекательность Екатеринбурга и экономический рост региона. Важно, что все участники процесса — власть, бизнес, экспертное сообщество, горожане — понимают необходимость объединения усилий и готовы действовать вместе, разрабатывать планы по развитию города и сообща реализовывать их. Никто не намерен раскачивать лодку — девелоперы так же, как и горожане, и власть заинтересованы в том, чтобы город развивался грамотно и был удобным для жизни и работы, — пояснил важность документа г-н Ананьев.

И поблагодарил депутатов думы и лично ее председателя Игоря Володина за открытость к диалогу и усилия, направленные на развитие Екатеринбурга. По мнению экспертов, соглашение может поставить точку в конфликте застройщиков и властей, который разгорелся в прошлом году. Как рассказывал DK.RU, члены комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству отказались принимать изменения в правила застройки и землепользования, разработанные мэрией в качестве меры поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса. Девелоперы говорили, что действующие сегодня правила избыточны на фоне федеральных норм. Кроме того, по их мнению, введение новых ПЗЗ позволит более грамотно застраивать город. Однако городские власти отказались утверждать спорный документ, опасаясь, что предложенные изменения приведут к недостатку социальных объектов, которые обслуживают жилую застройку.

После публичного конфликта Гильдия строителей Урала приняла решение выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга. Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей поддержал застройщиков. Затем к ним присоединился Союз архитекторов Свердловской области. В итоге дело дошло до губернатора Евгения Куйвашева, который подписал указ о создании экспертного совета по строительству. После всех споров документ был принят. Теперь на каждом квадратном метре участка, выделенного в Екатеринбурге под многоэтажную застройку, разрешается возводить 4 кв. м зданий (до этого действовала норма в 3 кв. м); максимальная застройка земельного участка увеличена с 60% до 100%. Кроме того, застройщики могут не согласовывать внешний вид проектов в Главархитектуре.

Пандемия гонит уральцев за город

По итогам 2020 г. в Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос в 2,2 раза, а на жилье в городах — снизился на 0,6%, — выяснили аналитики «Авито Недвижимость». В целом по стране, несмотря на существенные колебания в течение года, интерес к аренде загородной недвижимости вырос на 83,3%, а на посуточную аренду квартир — на 15,3%. Помимо жилья в своем регионе, свердловчане проявляли интерес к загородной недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае.

Активнее всего люди интересовались краткосрочной арендой недвижимости в своем или соседнем регионе. Во многом это объясняется желанием обезопасить себя на фоне пандемии: путешественники в 2020 г. предпочитали отдыхать в областях, куда можно добраться на личном транспорте с минимальным количеством контактов, и жить изолированно. Это в том числе повлияло на рост интереса к аренде загородной недвижимости, — прокомментировал исследование Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Что касается цен, то средняя стоимость загородной аренды осталась без изменений — и в 2019-м, и в 2020-м этот показатель был на уровне 8 тыс. руб. А вот цена краткосрочной аренды городских квартир снизилась на 6,7% — до 1,4 тыс. руб./сутки.

Ранее DK.RU писал, что спрос вырос и на покупку жилья за городом. В июле-сентябре 2020-го этот показатель увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По мнению экспертов, стимулирующими факторами стали пандемия и сельская ипотека.

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Бум жилищного строительства, о котором любят говорить чиновники, имеет место лишь в отдельных городах и регионах. В стране в целом наблюдается обратный процесс. Михаил Хорьков — о фокусах статистики.

В центре Екатеринбурга поставят шестиэтажный гастромолл

Строительство гастромолла на пересечении улиц Октябрьской революции и Боевых Дружин стартует в начале 2021 г. Как рассказал ЕАН руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, сейчас компания получает разрешение на стройку. Работы на площадке планируют закончить к 300-летию Екатеринбурга. Ориентировочно в гастромолле будет работать 25 точек общепита. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд руб.

Как ранее рассказывал DK.RU площадь объекта составит более 28 тыс. кв. м. На первом и втором этажах здания будет расположен гастрорынок, рестораны, event-point для проведения мероприятий различного формата, на остальных четырех — помещения свободной планировки. Любопытно, что у УГМК есть еще один проект гастрорынка. Ранее в компании планировали возвести четырехэтажный гастрономический центр «Хлеб&соль» на проспекте Космонавтов, 100 рядом с ТРЦ «Веер молл», строительством которого также занимается УГМК.

Напомним, что первый в Екатеринбурге гастромаркет под названием E-story начал работу в техническом режиме в начале 2021 г. Он расположился на последнем этаже третьей очереди ТРЦ «Гринвич». Ранее о планах открыть гастромаркет заявлял также «Форум Групп», площадку планировали запустить в рамках ЖК «Форум-Сити», однако подробностей проекта пока нет.

Авангард с круглыми окнами. В Екатеринбурге строят геометричную высотку

В Екатеринбурге стартовали продажи квартир в высотном жилом комплексе, который строится в развивающейся части микрорайона ВИЗ, на стрелке ул. Репина и Металлургов. Архитектура проекта Repin Towers отсылает к эпохе авангарда: фасад отличают строгая геометрия вертикальных и горизонтальных линий, выполненная с применением контрастных вставок. Особенностью объекта от компаний «Атомстройкомплекс» и «СКМ Девелопмент» станут круглые окна.

Фасадные и объемно-планировочные решения по этому проекту мы выносили на экспертное обсуждение в Союзе архитекторов и детально проработали вместе с лучшими архитекторами города. Дом получился выразительным и запоминающимся снаружи, функциональным и эргономичным внутри, — прокомментировала директор по проектированию АСК Екатерина Спирина.

В доме комфорт-класса представлены студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Одни и те же планировки реализованы с различными нюансами: например, здесь есть обычные двухкомнатные квартиры, а есть варианты с теплой лоджией. Архитекторы также реализовали нестандартное решение для хранения сезонных вещей: на каждом этаже запроектированы кладовые площадью от 2 до 5 кв. м, которые можно будет приобрести в собственность. По словам Данила Кузнецова, коммерческого директора компании «Атомстройкомплекс», квартиры представлены с отделкой и без, в качестве дополнительной опции возможна установка застройщиком кухонного гарнитура со встроенной бытовой техникой и шкафом-купе.

Надеемся, что наш архитектурный проект создаст новый открыточный ракурс Екатеринбурга. Удачное расположение дома откроет будущим жильцам виды на центр города и его магистрали, Верх-Исетский пруд и лес, – резюмирует директор «СКМ Девелопмент» Алексей Фалько.

Уральские строители просят у Москвы рабочих рук

СРО «Уральское объединение строителей» (УОС), в которое входят свыше 1800 компаний, направила письмо российскому вице-премьеру Марату Хуснуллину, который курирует строительную отрасль страны. Участники рынка просят изменить распоряжение правительства о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан. Строители предлагают впускать в страну также граждан стран СНГ, принимающих участие в работах в сфере строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства, следующих через госграницу России по списку наиболее востребованных специальностей.

Чтобы привлечь на рынок наиболее нужные кадры, члены УОС предприняли еще один шаг: совместно с Национальным объединением строителей и «Паспортно-визовым сервисом» при МВД России они разрабатывают единую процедуру организованного поиска, подготовки, тестирования, въезда на территорию РФ рабочих из Узбекистана. В прошлом году правительство этой страны подписало соглашение о сотрудничестве с «Паспортно-визовым сервисом» РФ. К появлению такого документа подтолкнул кадровый дефицит, возникший на рынке из-за пандемии.

Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. На эти специальности приходится 85% всех заявок. Интересно, что мигранты видят дефицит на рынке и завышают стоимость услуг. В итоге финансово страдают подрядчики. Думаю, единственный выход — вносить вышеупомянутое изменение в федеральное законодательство, одновременно вместе с сервисом при МВД России построить «зеленый» коридор» для мигрантов, безусловно, с соблюдением всех норм Роспотребнадзора и национальными требованиями к квалификации рабочих, — прокомментировал генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

Как сообщал DK.RU в конце прошлого года, в правительстве России подсчитали, что вследствие ограничений, направленных на эпидбезопасность страны, рынок труда лишился до полутора миллионов работников. Особенно значительно пострадала строительная отрасль. В Свердловской области, по подсчетам специалистов СРО УОС, дефицит составляет 40-50%. Согласно официальной статистике Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, за семь месяцев 2020 г. в регионе было оформлено только 806 разрешений на работу иностранным гражданам, тогда как в прошлом году — 1660.

Напомним, эксперты назвали дефицит кадров одним из основных трендов, которые будут влиять на стройтельную сферу в 2021 г. На годовой пресс-конференции, посвященной рынку недвижимости, глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил: если в следующие полгода границы не откроются, потребуется вмешательство области и Федерации, чтобы насытить рынок труда. Впрочем, некоторые девелоперы давно сделали ставку на местных рабочих. Об этом, в частности, говорил глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев во время пресс-конференции, посвященной итогам года:

Мы всегда старались, чтобы основной костяк предприятия составляли жители Екатеринбурга, Свердловской и соседних областей — те, кто хочет жить и развивать наш город на постоянной основе. Конечно, привлечение трудовых мигрантов, позволяет сдерживать себестоимость стройки, но есть для этого и другие пути: повышение производительности труда, применение современных технологических решений. У профессионалов рынка есть все возможности строить современое качественное жилье, не увеличивая количество ручного неквалифицированного труда.

В Ельцин Центре закрывается коворкинг

О закрытии коворкинга стало известно в начале февраля. Как прокомментировали в Ельцин Центре, это связано с трансформацией административного пространства.

Те помещения, которые сейчас занимает администрация и программная дирекция Ельцин Центра, с 15 февраля сданы в аренду. Коворкинг — единственная локация, куда можно перенести рабочие места. Нам очень жаль, что коворкинга не будет, но, похоже, у руководителей центра другого варианта трансформации рабочего пространства не было, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитохина.

Напомним, коворкинг на третьем этаже Ельцин Центра открыли в 2016 г. Там располагалось более тридцати рабочих мест с компьютерами и без, а также переговорные комнаты. Арендовать место можно было посуточно и помесячно, месячная аренда стоила 8-12 тыс. руб.

В Европе гибкие пространства занимают около 5% офисной недвижимости. В Москве показатели примерно такие же. В Екатеринбурге значения ниже — коворкинги занимают чуть более 1% от всей офисной недвижимости. При этом Свердловская область находится на одной из лидирующих позиций среди регионов России по количеству гибких офисных пространств.

В Екатеринбурге коворкинги развивают как местные предприниматели, например, «Соль» Андрея Фролова, «Дела» — совместный проект того же Андрея Фролова и Ивана Шкири, так и сети, зашедшие из других городов. Так, в феврале 2020 г. открылся ковркинг Names. Как рассказывал DK.RU, предприниматель Аяз Шабутдинов, запустивший Names, рассчитывал открыть в городе еще пять подобных пространств. Однако пока новых коворкингов под тем же брендом в городе не появилось. Зато осенью 2020-го открылись два коворкинга самарской сети «Аник». По мнению основателя этой сети Виталия Паймукова, закрытие коворкинга в Ельцин Центре не связано с рыночными тенденциями.

Читайте на DK.RU: «Все в Сочи начинается с большого обмана». Обо что разобьются ваши мечты о жизни у моря

Многие жители России мечтают когда-нибудь переехать к морю, причем в приоритете Сочи. Однако рынок жилья там весьма специфичный, и мечты о жизни у моря могут вдребезги разбиться об обман недобросовестных риелторов и неверный расчет. Чего стоит опасаться в первую очередь — в колонке на DK.RU.

Новые екатеринбургские школы оборудуют «под ключ»

Компания «Атомстройкомплекс» приступила к завершающему этапу реконструкции школы № 80 на Уралмаше: строители монтируют мебель, цифровую и бытовую технику. По условиям контракта новое образовательное учреждение передадут заказчику этим летом. Оснащение школы строители выполняют «под ключ». По словам директора по проектированию АСК Екатерины Спириной, новое здание — это многофункциональный комплекс, состоящий из учебной части, пищеблока, спортивного блока и мастерских. Каждый класс оснащается модульной мебелью, комфортными партами, комплексом из магнитно-маркерной доски и короткофокусного проектора.

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены современным лабораторным оборудованием. В кабинете физики реализована современная безопасная потолочная система электропитания учебных столов. В блоке мастерских помимо швейного оборудования и столов предусмотрены отпариватели и примерочные кабинки. В мастерских для мальчиков установлены полупрофессиональные станки для металло- и деревообработки. Также в школе реализована система вентиляции с рекуперацией, что повышает теплоэффективность здания. В каждом классе установлены терморегуляторы, которые автоматически реагируют на погодные колебания и поддерживают комфортный микроклимат в помещении, рассказали в компании.

«Атомстройкомплекс» — постоянный партнер Екатеринбурга и Свердловской области в строительстве школ, автор целого ряда проектов образовательных учреждений, рекомендованных Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. Со стартом нацпроекта «Образование» и увеличением федерального финансирования у архитекторов появилась возможность для маневра при выборе оснащения: мы закладываем в проекты школ стильную мебель и оборудование, которое не только дольше служит, но и удобнее в использовании. Объединение усилий федерации, области и города позволяет строить в регионе современные школы, в которых будет интереснее учиться и комфортнее работать, — убеждена г-жа Спирина.

Напомним, проблема нехватки школ остро стоит перед Екатеринбургом и близлежащими городами последние несколько лет. Номинально мест в них хватает, но зачастую детей приходится возить на учебу из соседних районов. Уральские застройщики давно обсуждают с властями создание в регионе школ с применением механизмов частно-государственного партнерства. Как сообщал DK.RU, в Екатеринбурге и Первоуральске в ближайшее время стартует строительство двух школ — это будут пилотные проекты в рамках ЧГП. Работы будет производить АСК.

Фото предоставлены компанией «Атомстройкомплекс»