Проект УрФУ выиграл главный приз премии «Серебряный Лучник» – Урал

«Нейрогимнастика для серебряного возраста» признана лучшим проектом в трех номинациях. При этом в номинации «Корпоративные коммуникации» члены жюри решили не присуждать премию никому из номинантов.

Жюри IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал присудило главный приз проекту сотрудников и магистрантов Уральского федерального университета «Нейрогимнастика для серебряного возраста».

Коммуникационный проект преподавателей и студентов билингвальной магистерской программы УрФУ «Cognitive neuroscience — Когнитивные нейронауки» также победил в номинации «Антикризисные коммуникации в период пандемии» и получил приз зрительского голосования. Взяв гран-при регионального конкурса, «Нейрогимнастика для серебряного возраста» вошла в шорт-лист XXIV Национальной премии «Серебряный Лучник».

Нам приятно, что в шорт-листе уральской премии было много проектов из небольших городов: всегда здорово, когда разрушается стереотип, что все интересное происходит в региональных центрах. Не менее важно, что гран-при получил наукоемкий и социально значимый проект, продвигающий разработки молодых ученых с помощью современных коммуникационных практик, — заявила исполнительный директор премии Елена Гудыно.

В номинации «Корпоративная социальная ответственность» экспертное жюри отметило проект «Человек года — лицо города! Полевской. Версия 2020» (Полевской). Челябинский проект «Золотые молнии — большим героям малой энергетики» получил премию в номинации «Продвижение государственных и общественных программ», фестиваль «Демидов Фест» (Нижний Тагил) — в номинации «Развитие и продвижение территорий», а проект Фонда святой Екатерины «Гуманитарная помощь Среднему Уралу в период пандемии» — в номинации «Благотворительность».

«Зачетная книжка маркетолога» екатеринбургского агентства «19/84» заняла первое место в категории «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа». Лучшими в «Маркетинговых коммуникациях» были объявлены сразу два проекта — «Книга "Сказки Эльбы. О детских мечтах и взрослых делах" — детские сказки о реальных предпринимателях» и «Потому что Брусника. PR-продвижение рекламной кампании. Кейс застройщика». В номинации «Корпоративные коммуникации» экспертное жюри решило не присуждать премию никому из номинантов.

Публичные презентации проектов-финалистов и награждение победителей состоялись 6 февраля в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». Стратегическим партнером региональной премии «Серебряный Лучник» – Урал выступила сеть магазинов «Магнит». Оператором премии является коммуникационное агентство АГТ.