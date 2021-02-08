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В Кремле оценили возможность «вернуться к жизни с открытым забралом»

В Кремле оценили возможность «вернуться к жизни с открытым забралом»
Иллюстрация: Shafin Al Asad Protic

«Август уже будет, что называется, с открытым забралом». В Кремле считают, что примерно через полгода жители России смогут вернуться к допандемийной жизни. Но многое зависит от темпов вакцинации.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Возвращение к нормальной, допандемийной жизни возможно в августе, когда доля человечества с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, это во многом будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли, а он может сформироваться уже к середине лета.

Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом, — сказал пресс-секретарь Путина.

Добиться иммунитета у 60% населения планеты возможно как естественным, так и искусственным путем, говорит Песков: «Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить». Он упомянул успехи Израиля в вакцинации, наращивание ее темпов в России и США. 

Вирусологи ранее допускали, что снижение темпов распространения коронавируса в России позволить снять масочный режим к концу весны. При этом в худшем случае этого не получится добиться даже летом.

Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры, — сказал РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По состоянию на 8 февраля, в России заразились коронавирусом 3,98 млн человек, 3,47 млн из них выздоровели, 77 тыс. человек умерли. За последние сутки было обнаружено 15 916 новых случаев, 407 человек умерли, полностью выздоровел 15 881 человек.

При этом, по подсчетам Bloomberg, при текущих темпах вакцинации Земле потребуется семь лет, чтобы вернуться к нормальной жизни. Так, Израиль сможет вакцинировать 75% населения всего через два месяца, США сможет достигнуть этого к 2022 году. 

Автор: Андрей Пермяков
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