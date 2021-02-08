ПСБ снижает ставки до 6,9% годовых и увеличивает максимальные суммы по военной ипотеке

ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки. С 1 февраля 2021 года ставки снижаются до 6,9% для зарплатных клиентов и до 7,1% годовых для других категорий клиентов-военнослужащих.*

Предложение доступно как для покупки вторичного жилья, так и для рефинансирования действующего кредита.

Кредит на приобретение недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» можно оформить на сумму до 3,565 млн рублей с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры. В рамках программы рефинансирования максимальная сумма ипотечного кредита составляет 3,522 млн рублей.

Для покупки квартиры в новостройке клиенты могут воспользоваться военной ипотекой с господдержкой. В ПСБ максимальный размер ипотеки на первичном рынке недвижимости составляет 3,93 млн рублей, ставка — 5,85% годовых**.

Подать заявку и документы клиенты могут дистанционно, посетив ближайший офис только на стадии заключения сделки.

В 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов в рамках военной ипотеки. Сегодня мы предлагаем одну из самых привлекательных ипотечных программ для военнослужащих, в том числе рефинансирования, которое традиционно пользуется повышенным спросом. Снижение ставки и увеличение максимальной суммы кредита позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса, выбрав квартиру большей площади без доплаты из собственных средств, — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Также в рамках военной ипотеки клиенты ПСБ могут воспользоваться специальными предложениями и скидками на покупку жилья от застройщиков-партнеров банка, современными цифровыми сервисами для оценки стоимости недвижимости и страхования, а в случае необходимости провести сделку по доверенности. Решение о выдаче кредита принимается в день обращения.

*Процентная ставка 6,9% годовых в рублях по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», применяется для держателей зарплатных карт банка, в иных случаях применяется процентная ставка 7,1% годовых в рублях. Сумма кредита по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» - от 700 000 рублей до 3 565 000 руб., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» — от 700 000 рублей до 3 522 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту.

Первоначальный взнос — от 20% до 90% от стоимости приобретаемой в залог недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека», Максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости, приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости

Срок кредитования — от 3 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Требования к заемщику: гражданство Российской Федерации, возраст от 21 года до достижения 50 лет на дату возврата кредита, два контактных телефона, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.

Кредит предоставляется при приобретении готового жилья на вторичном рынке недвижимости, а также при рефинансировании ранее взятого ипотечного кредита. Обязательное условие – наличие имущественного страхования недвижимости.

** Процентная ставка 5,85% годовых в рублях применяется до 01.07.2021 г по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном и вторичном рынке недвижимости у застройщика. Надбавка к процентной ставке 1 п.п. при отказе от имущественного страхования и в случае исключения заёмщика из участников НИС. Минимальная сумма кредита — 700 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита — до 3,93 млн рублей. Срок кредита: от 36 до 300 месяцев. Максимальный срок кредита ограничен расчётным сроком погашения кредита за счёт средств ЦЖЗ, указанным в свидетельстве НИС. Первоначальный взнос — от 15 до 90% стоимости приобретаемого объекта. Требования к заёмщику: гражданство Российской Федерации, возраст от 21 года до достижения 50 лет на дату возврата кредита, два контактных телефона, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Срок заключения кредитного договора ограничен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 566 (ред. от 24.10.2020).

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

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