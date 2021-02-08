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В Екатеринбурге загорелась 23-этажная высотка

В Екатеринбурге загорелась 23-этажная высотка
Иллюстрация: ГУ МЧС по Свердловской области

На ул. Белинского, 83 произошел пожар в офисном здании. На месте спасатели развернули штаб пожаротушения. В здании сильное задымление, которое осложняет поиск людей.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге произошел пожар в 23-этажном офисном центре на ул. Белинского, 83. По предварительной информации ГУ МЧС Свердловской области, причиной стало возгорание электрощитков с первого по девятый этажи. Сообщение о пожаре поступило в 7-08 утра 8 февраля. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, 16 звеньев газодымозащитной службы. Спасатели эвакуируют людей, находящихся в здании, работу осложняет сильное задымление.

Из здания по лестничным маршам спасены 23 человека, 6 из них с помощью масок дыхательных аппаратов. Два человека получили отравление продуктами горения, они госпитализированы в медицинское учреждение. Обследование помещений продолжается. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения, — сообщает пресс-служба МЧС.

Обновление. Пожар локализован в 10-10, открытое возгорание ликвидировано. 

Тушение пожара осложнялось закрытыми на замок электрощитовыми, высокой температурой на верхних этажах и плотным задымлением в здании. По уточненным сведениям, из здания были спасены 24 человека, в том числе 8 человек с помощью спасустройств. В результате пожара 2 пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. На месте пожара ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. В тушении пожара задействованы 75 человек личного состава, 24 единицы пожарно-спасательной техники, 20 звеньев газодымозащитной службы, — уточнили в МЧС.

Свою проверку причин возгорания начала прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга. При этом СМИ сообщают о троих пострадавших, которые госпитализированы в ГКБ №40 Екатеринбурга. 

Добавим, что это не первый пожар в Екатеринбурге за последнее время. В ночь на 12 января при пожаре в многоквартирном доме на ул. Рассветная, 7 погибло 8 человек, в том числе семилетняя девочка. По данным МЧС, погибшие жили на втором, пятом и девятом этажах. Причиной смерти людей стало отравление угарным газом. 31 августа 2020 г. загорелось здание хлебокомбината «Смак» в центре Екатеринбурга. Были эвакуированы 250 человек персонала, обошлось без жертв.

Автор: Анна Хлебникова
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