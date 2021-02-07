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За полгода условия для раздельного сбора мусора получили 2% населения региона

За полгода условия для раздельного сбора мусора получили 2% населения региона
Автор фото: Артем Геодакян. Иллюстрация: ТАСС

Программа по обеспечению жителей Свердловской области возможностью для раздельного сбора бытовых отходов запущена с 1 июля 2020 г. Охватить все 100% населения в региональном минЖКХ планируют к 2025 г.

#МУСОРНАЯ РЕФОРМА#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

На раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) Свердловская область начала переходить с 1 июля 2020 г. в рамках реализации нацпроекта «Экология», сообщили DK.RU в департаменте информполитики губернатора со ссылкой на главу регионального минЖКХ Николая Смирнова. На 1 февраля возможостью сортировать мусорные отходы обеспечены 95 тыс. жителей Свердловской области или 2,2% населения (по данным Росстата на 2021 г. население региона составляет 4 291 886 чел., прим.ред.).

При этом в новом екатеринбургском районе Академический на раздельный сбор ТКО переведен практически весь жилфонд — 103 многоквартирных дома, отметил Смирнов:

В каждом из них оборудована специальная мусорокамера, в которой кроме традиционных контейнеров для сортируемых и несортируемых отходов установлены отдельные емкости для пластика, макулатуры, и пластиковых бутылок.

Системы по раздельному сбору ТКО сейчас внедряются в 29 муниципальных образованиях региона. Уже построено 27 тыс. контейнерных площадок, почти 10% из них оборудованы под раздельное накопление ТКО.

Полностью перевести всех потребителей региона на раздельную систему сбора мусора планируется до 2025 г. К этому же сроку в минЖКХ планируют построить от 14 до 17 мусоросортировочных комплексов и два объекта утилизации отходов. Комплексы будут обеспечивать сортировку 60% отходов и переработку 36%, сообщал DK.RU.

Планы по строительству мусорной инфраструктуры традиционно вызывают протесты местных жителей. В конце 2020 г. власти заявили, что не станут действовать без согласования с населением.

Автор: Андрей Широков
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