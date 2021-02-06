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УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта

УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта
Иллюстрация: «СКБ Контур»

Новый образовательный центр для подготовки ИТ-специалистов начнет работу в 2024 г. Ежегодно обучение смогут пройти до 5 тыс. человек. В отличие от университета, традиционных лекций здесь не будет.

#СКБ КОНТУР#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

УрФУ им. Б.Ельцина и компания «СКБ Контур» подписали соглашение о создании консорциума «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ). Образовательный центр для подготовки квалифицированных специалистов высокотехнологичных секторов экономики разместится в Екатеринбурге в районе Широкой речки — на площадке «Контур-парка». Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства. Запуск запланирован на 2024 г.

В центре ежегодно обучение будут проходить около 5 тыс. человек — от школьников до людей старшего поколения. Акселератор должен поддержать тех, у кого есть способности в области математики и информатики, и готовить специалистов, которые нужны цифровой экономике.

Проект поддерживается региональным правительством и открыт как для российского и международного академического сообщества, так и для компаний, создающих цифровое будущее. Реализация проекта усилит позиции города и региона как одного из центров цифровой трансформации экономики страны, — отметил генеральный директор компании «СКБ Контур» Евгений Филатов.

По словам ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, на территории «Контур-парка» будет выстроена специализированная структура для проектного, практикоориентированного обучения:

Здесь не будет традиционных лекций. Обучение будет идти через максимальное погружение в профессиональную среду.

УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта 1

Евгений Филатов и Виктор Кокшаров. Фото: Владимир Петров, УрФУ

Пресс-служба «СКБ Контур» по просьбе DK.RU предоставила рендеры проекта. Публикуем их полностью:

УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта 2

УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта 3

УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта 4

УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта 5

УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта 6

УрФУ и «СКБ Контур» создают масштабный образовательный комплекс. Все рендеры проекта 7

Как рассказывал DK.RU, «Контур-парк» размещается на площади 16,8 га в границах ул. Пихтовая — Малопрудная — Суходольская. Объем инвестиций в «Контур-парк» составит 7,2 млрд руб. до 2030 г. — это один из крупнейших инвестиционных проектов на территории Свердловской области.

Автор: Андрей Широков
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