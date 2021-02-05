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Скончался топ-менеджер УГМК Владимир Белоглазов

Владимир Белоглазов
Владимир Белоглазов. Иллюстрация: УГМК

Заместитель генерального директора УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался в Москве 5 февраля. Ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

#УГМК#УТРАТА#НОВОСТИ

Директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов скончался в клинике в Москве, ему было 64 года. 23 января он был госпитализирован с инсультом в Свердловскую областную клиническую больницу, писал DK.RU со ссылкой на источник из его окружения. Его лечение брал под личный контроль министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Вскоре Владимира Белоглазова перевезли на лечение в Москву, в главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко. Смерть наступила 5 февраля, около 15.00 мск. В УГМК информацию о смерти топ-менеджера не комментируют.

В структурах УГМК Владимир Белоглазов работал с 2000 г., курировал обширный блок социальных вопросов. Его называют ближайшим соратником совладельца холдинга Андрея Козицына.

В 2006 г. Владимиру Белоглазову было присвоено звание «Почетный металлург». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2013 г.), присвоено звание «Почетный металлург» (2006 г.). Награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (2014 г.).

В разные годы Владимир Белоглазов входил в состав Экспертного совета премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал»). В том числе, был в жюри премии «Человек года — 2020», которую вручили в Екатеринбурге в конце ноября.

При его участии реализованы проекты «Топ-50: главные люди Урала 1994-2019» и «Топ-40: главные люди Урала 20/20».

Соболезнования родным, друзьям и коллегам Владимира Белоглазова выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Свердловская область понесла скорбную, невосполнимую утрату. Я хорошо знал Владимира Алексеевича как профессионала высочайшего класса, талантливого организатора, энергичного, неравнодушного, созидательного человека. За любое дело он брался с большой ответственностью и вниманием, умел эффективно работать в команде, оперативно решать самые сложные задачи. Мы тесно взаимодействовали с ним по многим вопросам социально-экономического развития региона, — сказал губернатор.

Он добавил, что Владимир Белоглазов многое сделал для возрождения традиций меценатства и благотворительности. 

DK.RU выражает соболезнования родным и близким Владимира Белоглазова.

Автор: Анна Хлебникова
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