Арест менеджера Aviasales, гигантский штраф Норникеля, усиление ФСБ. Главное 5 февраля

ГМК «Норникель» должен заплатить 146 млрд руб. за разлив топлива в конце мая 2020 г. ФСБ получит контроль над наружкой и прослушкой. Что произошло за день.

SMM-редактора Aviasales Роман Бордунов арестован на 13 суток за участие в протестном митинге 31 января, об этом сообщили его подруга и «МБХ медиа». Бордунов был задержан 31 января, когда вышел из трамвая и просто шел по улице, после этого его отвезли в одно ОВД, затем перевезли в другое, а на следующий день привезли в Бабушкинский суд. Затем он ушел из суда, так как в его деле не было документов о переводе, то есть фактически он не был задержан.

Спустя несколько дней после этого полицейские звонили хозяйке квартиры, которую снимает Бордунов, и спрашивали, где он находится, обещали выставить у дома блок-посты. Затем они долго пытались попасть в квартиру подруги Бордунова, где он находился, и в итоге дверь им открыла владелица жилья.

В соцсетях компании, которые ведет Роман Бордунов, нередко появлялись шутки на злободневные темы. Но подруга Бордунова не связывает его задержание с этим, по ее словам, полицейских, скорее всего, страшно разозлило, что он ушел из суда.

У нас такая позиция: мы в курсе происходящего и предоставляем необходимую юридическую поддержку. В свободное от работы время человек, конечно, может заниматься чем угодно, — сказал представитель Aviasales.

Суд обязал дочку «Норникеля» заплатить 146 млрд руб. за разлив топлива

Арбитражный суд Красноярского края обязал Норильско-таймырскую энергетическую компанию (НТЭК, дочка «Норникеля») выплатить 146,2 млрд руб. за разлив топлива на норильской ТЭЦ-3. Росприроднадзора требовал более 148 млрд руб., но судья Наталья Варыгина снизила сумму штрафа, сообщает ТАСС.

Разлив топлива произошел в конце мая из-за проседания опор хранилища, в результате более 20 тыс. тонн нефтепродуктов попали в реку и озеро. «Норникель» не соглашался с методикой расчета ущерба и оценивал его в 21,4 млрд руб. Но еще в прошлом году компания зарезервировала $2,1 млрд на выплату штрафа.

В пресс-службе «Норникеля» заявили, что внимательно изучат решение суда, но пока не уточнили, будет ли его обжаловать.

«Этого решения суда, к сожалению, следовало ожидать. Компанию предупреждали, что надо выбирать другую стратегию защиты в суде», — сказал VTimes человек, знакомый с ситуацией. Если бы «Норникель» предложил снизить компенсацию до 57 млрд руб., у суда были бы объективные основания с ней согласиться, считает руководитель проектов научно-методического центра «Информатика риска» Валентин Журавель.

Прослушку и наружку объединят под контролем ФСБ

ФСБ сосредотачивает в своих руках возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами: в МВД планируют объединить оперативно-поискового бюро и бюро специальных технических мероприятий в одну структуру, пишет РБК. Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через прикомандированных сотрудников.

Федеральная служба получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов, — отметил источник издания.

Общий тренд таков, что последние структурные и кадровые изменения в органах внутренних дел обусловлены усилением влияния органов ФСБ на органы МВД, уверен управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев. По его мнению, реорганизация связана с большим количеством утечек информации из баз данных МВД и призвана пресечь их.