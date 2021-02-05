Инвестор, вложивший в проект более 300 млн руб., не может приступить к его реализации

Итальянский девелопер 11 лет назад выкупил старинные особняки в центре Екатеринбурга, вложился в расселение, планировал завершить проект к 2018 г., но все еще не может его начать.

Компания «Альберго Екатеринбург» (входит в итальянский Domina Hotels Group) планировала построить за особняками XIX века на улице Хохрякова (дома № 29, 27 и пристрой к нему под литерой «а») апарт-отель к Чемпионату мира по футболу. Но процесс установления и согласования охранных зон всех памятников затянулся, и проект поменяли на высотный жилой комплекс.

Как рассказал РБК Екатеринбург генеральный директор «Альберго Екатеринбург» Владимир Сомиков, с учетом расселения особняков, компания уже вложила в проект более 300 млн руб. Общая стоимость, включая реставрацию исторических зданий, оценивается в 1,5 млрд руб. Но, по его словам, с начала 2020 г. администрация города отказывается выдать компании задание на подготовку проекта планировки.

Нам обещали, что весной прошлого года мы получим задание, но это превратилось в череду совещаний. Вместо того чтобы выдать его, господин Бирюлин (Алексей Бирюлин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, — прим. ред.) стал требовать от нас ответы на вопросы, которые прописываются в самом проекте. Четыре раза мы подавали документы, и нам отказывали. Мы за это время изменили параметры — сделали здание более легким и тонким, чтобы оно не давило на центр. На последнем совещании, когда все вопросы были сняты, нам заявили, что соседние школы не потянут наших детей, хотя, по официальным данным, это не так, — рассказал изданию Владимир Сомиков.

Чтобы решить вопрос с нехваткой мест в школах, компания предложила за свой счет реконструировать здание доходного дома и передать его в пользование гимназии № 5. А также вложилась в концепцию реконструкции всего квартала внутри улиц Хохрякова — Малышева — Вайнера — Радищева, но, чтобы ее реализовать, необходимо объединять усилия с другими девелоперами.

Охранные зоны согласованы. Теперь надо сделать проект реставрации. Он уже готов на 80%, но без проекта планировки не можем его завершить. Здания сейчас рушатся с каждым годом, хотя мы их законсервировали, — сказал журналистам Владимир Сомиков.

В мэрии Екатеринбурга считают, что проект не соответствует федеральному своду правил градостроительства и местным нормам градпроектирования по этажности, плотности застройки и обеспеченности инженерными сетями.

На достаточно небольшом земельном участке, окруженном малоэтажной застройкой, планируется построить 25-этажное здание, которое, кроме того, может нарушить (в том числе в процессе строительства) охранные зоны находящегося рядом здания-памятника, — сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Отметим, как писал DK.RU, весь прошлый год застройщики пытались выстроить диалог с мэрией и в результате добились отмены некоторых норм, которые, по их мнению, были излишними.