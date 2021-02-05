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На вебинаре 100+ TechoBuild обсудили применение стальных конструкций в сооружениях

На вебинаре 100+ TechoBuild обсудили применение стальных конструкций в сооружениях
Иллюстрация: 100+ TechoBuild

3 февраля состоялся совместный вебинар 100+ TechoBuild и АО «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко). В общей сложности вебинар посмотрели более 400 человек.

Алексей Крылов, кандидат технических наук, привел практические примеры испытаний и расчетов балок с жесткой арматурой. Почти 20 лет исследований сталежелезобетонных конструкций, работающих на изгиб, не проводилось. И вот, в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко составили уникальные практические рекомендации для моделирования потенциальных износов и деформаций конструкций.

Испытания балок, колонн и перекрытий с применением сталежелезобетона с жесткой арматурой были проведены на конструкциях, применяемых при строительстве самых современных зданий в стране: Лахта-центра в Санкт-Петербурге, башни «Евразия» в Москва-Сити и др.

Результаты практических испытаний показали сильное расхождение с изначальными расчетами: на 10-15% в сторону меньшей устойчивости труб. Сегодня все чаще такие конструкции применяются при строительстве стадионов, также технология будет использована при строительстве колеса обозрения «Солнце Москвы», которое станет самым высоким колесом обозрения в Европе, — отметил научный сотрудник АО «НИЦ «Строительство» Александр Олуромби.

Кандидат технических наук Михаил Фарфель на конкретных примерах показал преимущества покрытий из мембранных панелей перед традиционными типами стальных каркасов для зданий с пролетами до 60 метров. Традиционно мембранные конструкции применяются для большепролетных сооружений, применение мембран для зданий с пролетами менее 60 метров — новая перспективная технология. С применением мембранных покрытий были построены, например, стадион «Олимпийский» и ледовый дворец «Крылатское».

Наибольший отклик участников вызвал разбор типичных ошибок при проектировании несущих конструкций многоэтажных и высотных зданий от кандидата технических наук Дениса Конина. Неточности при проектировании несущих конструкций многоэтажных и высотных зданий с применением стали могут привести к значительному удорожанию проекта, поскольку зачастую вес металлических конструкций учитывается не полностью, данные погрешности по объему стали могут составлять до 50%. Эксперт подробно остановился на каждой ошибке и рассказал об их последствиях при разных вариантах развития событий.

Запись вебинара можно посмотреть по ссылке.

Автор: Гринина Ирина
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