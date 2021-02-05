«Титановая долина» выиграла суд у подрядчика, из-за которого задержали ее бывшего главу

Управляющая компания ОЭЗ хочет признать компанию недобросовестной. Но сам предприниматель с решением не согласен и намерен требовать оплаты своей работы. Новый виток конфликта — на DK.RU.

Пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина» распространила информационное сообщение о том, что 5 февраля 2021 г. арбитражный суд Свердловской области признал законным действия «Титановой долины» по расторжению договора с компанией «Проектное дело» в одностороннем порядке из-за нарушения подрядчиком сроков выполнения работ и проведения некачественных работ. Кроме того, удовлетворены требования управляющей компании особой экономической зоны о взыскании с подрядчика неустойки по договору о проектировании сетей площадки «Уктус».

Управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» намерена подать в суд о включении ООО «Проектное дело» в реестр недобросовестных подрядчиков, — сообщает пресс-служба ОЭЗ.

DK.RU обратился за комментарием к представителю ООО «Проектное дело» Дмитрию Панову.

Ощущение, что решение писалось сторонниками Навального в Лондоне. Мы обжалуем это решение. Судья принял решение даже без нашего юриста, который заболел. Больше мне добавить нечего, — сообщил Дмитрий Панов.

Напомним, конфликт «Титановой долины» продолжается на фоне задержания экс-главы особой экономической зоны Артемия Кызласова. Как писал DK.RU, 17 февраля 2020 г. он был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб. Операцию проводили сотрудники ФСБ. По версии следствия, в середине 2019 г. Артемий Кызласов потребовал взятку от подрядной организации «Проектное дело», которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Панову, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. В декабре 2019 г. компания выиграла тендер по проектированию в ОЭЗ сетей теплоснабжения.

19 августа Артемию Кызласову, который к тому времени стал бывшим гендиректором «ТД», предъявили обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В начале сентября 2020 г. конфликт между новым руководством «Титановой долины» и «Проектного дела» вышел в публичное пространство. Дмитрий Панов говорил DK.RU, что нынешний гендиректор ОЭЗ Андрей Антипов «объявил ему войну». При этом он утверждал, что работы его компания выполнила на 90% и намерен требовать за них около 37 млн руб.

«Титановая долина» в лице Антипова фактически объявила нам войну по приказу Кызласова. А на любой войне — как на войне. Хотя нам воевать-то нечего, мы свою работу сделали, мне важно, чтобы они заплатили за нее деньги, — говорит он и добавляет: — Я уже проклял тот день, когда связался с этой конторой.

При этом в «Титановой долине» заявляют, что «Проектное дело» не смогло получить положительное заключение государственной экспертизы на проект сетей площадки «Уктус». А сами проектные работы осуществлялись подрядчиком с большой задержкой. DK.RU подробно приводил позиции обеих сторон конфликта.