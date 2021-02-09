«Простои и миллионные убытки не входят в планы компаний, и мы знаем, как их избежать»

«Любая поломка автоматизированной поточной линии всегда связана с лишними расходами, ощутимыми для производителя: портится дорогостоящее сырье, рушится сложная логистика поставок».

Инжиниринговая компания «Техматика» появилась на рынке Екатеринбурга относительно недавно, в 2017 г. Однако работать на ремонте и запуске производственных линий команда «Техматики» начала намного раньше — с 2010 г. Набравшись опыта, основатель и исполнительный директор предприятия Иван Кузнецов и его единомышленники решили: пора запускать собственное дело.

С 2010 г. мы досконально изучили основные проблемы заказчиков. По сути, вся наша команда сложилась во время устранения таких поломок, когда от профессионализма каждого специалиста и слаженности действий зависел результат целого предприятия. Между собой мы говорим, что команда «Техматики» «подобралась по ответственности, — рассказывает Иван Кузнецов.

Со временем «Техматике» стали поступать заказы на автоматизацию технологических процессов. Команда проектировала для каждого заказа индивидуальное техническое решение, разрабатывала технологическую схему: от выбора оборудования до выпуска первого продукта.

Постепенно, с увеличением числа клиентов, запросы становились все более сложными и интересными. Проекты стали крупнее, задачи масштабнее, уровень ответственности выше. Автоматизация технологических процессов стала одним из основных направлений деятельности после сервиса технологического оборудования и монтажных работ. Программирование логических контроллеров, приводной техники и SCADA систем для управления технологическими процессами стало основной деятельностью «Техматики».

На рынке инжиниринговых услуг прослеживается четкая сегментация. Большие компании работают с крупными предприятиями и заводами, обслуживают таких гигантов как НТМК, УГМК. Инжиниринговые компании поменьше набирают пул клиентов из более мелких производств. Мы в свою очередь не стесняемся работать и с крупными корпорациями, и с небольшими производствами, — продолжает исполнительный директор «Техматики».

Анализируя особенности и общие черты каждого из производств, компания разработала пакет готовых инженерно-технических решений: автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для различных процессов пищевых производств. В пул готовых решений входят системы безразборной мойки оборудования или CIP-станции, пастеризаторы, варочные порядки и бродильно-лагерные отделения пивзаводов. Кроме того, специалисты «Техматики» готовы предложить рынку нечто новое — инженерные кейсы. Например, системы технического зрения, системы безопасности машин и оборудования (Machine Safety), технический аудит производства.

Все слабые места оборудования и компонентов действующих производственных линий мы знаем досконально, можем оперативно найти коренную причину поломок и коротких остановок поточных линий. Использование наработанного опыта позволяет починить и запустить оборудование быстрее, — продолжает Иван Кузнецов.

Несмотря на рост объема работ, в «Техматике» гордятся сохранением нешаблонного подхода к клиентам. Компании важно не только разбираться «в железе», но и понимать особенности технологических процессов. На пивоваренных заводах — свои тонкости, на молочных комбинатах — другие. К экспертности плюсуется и человеческое отношение к проблемам заказчика.

Специалистов «Техматики» не страшат ни масштабы, ни уровень сложности решаемых задач.

Однажды к нам обратились с завода по производству напитков. Не каждая компания поедет за 200 километров, чтобы выявить неисправность и запустить линию. А мы понимаем, сколько теряет владелец на таких остановках: рабочие «курят», зарплата им «капает», энергоресурсы потрачены, а отгрузки продукции нет, и наша задача — справиться с поломкой как можно скорее — рассказывает исполнительный директор «Техматики».

В планах компании — расширять сотрудничество с пищевыми производствами. Ситуация на рынке тому благоволит. В стране подходит к концу эксперимент по маркировке молочной продукции, столовой и минеральной воды. Согласно постановлению Минпромторга, с 20 января 2021 г. обязательной маркировке подлежат молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток, мороженое и иные виды пищевого льда. Молоко и сливки со сроком хранения до 28 суток, а также сгущенные молоко и сливки, сливочное масло, сыр и творог, молочная сыворотка должны маркировать с 1 июля 2021 г.