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Открытие уральского филиала Эрмитажа вновь откладывается

Открытие уральского филиала Эрмитажа вновь откладывается
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Культурно-просветительский центр построили уже почти год назад, открытие сначала анонсировали на ноябрь 2020 года, но потом несколько раз вынужденно переносили.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Открытие филиала Государственного Эрмитажа в Екатеринбурге планировалось в апреле 2021 г., но вновь будет перенесено. По словам директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина, это связано с тем, что в фондохранилище на ул. Вайнера, 16 продолжаются строительные работы, они продлятся еще порядка двух месяцев. А оба здания центра должны открыться в одно время. Затем потребуется еще четыре-пять месяцев, чтобы перенести 16 тысяч экспонатов из фондов музея, некоторые из них уже перевезли в новое здание. Точная дата открытия пока неизвестна.  

Напомним, работы на площадке «Эрмитаж-Урал» вела компания «Атомстройкомплекс», технически объект был готов весной 2020 г. Предполагалось, что первые выставки в новом центре пройдут осенью 2020 г., однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. 

Как рассказывал DK.RU, строительство объекта велось с января 2019 г. Общая площадь здания центра составила 3844,4 кв. м, из них 2150,1 кв. м — площадь реконструируемой части существующего здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), еще 1694,3 кв. м — площадь новой, пристраиваемой, части.

Центр расположился в двух зданиях: в первом будут экспозиции, а во втором — фондохранилище, реставрационные мастерские и классы для проведения лекций и встреч. Проект обошелся городскому бюджету в 500 млн руб., еще 200 млн руб. требовалось для технического оснащения центра. Эти деньги обещал выделить Минкульт.

Напомним, что во времена Великой Отечественной войны в здании Музея ИЗО на Вайнера хранилось более 1 млн экспонатов Эрмитажа, которые были эвакуированы из Санкт-Петербурга. После войны часть экспонатов была передана уральскому музею. Сегодня в Эрмитаже выставляется только 8% всех экспонатов, остальные находятся в хранилищах. Чтобы предметы искусства стали доступны зрителям, создаются «филиалы» Эрмитажа. Центры уже открыты в Казани, Амстердаме и Венеции. Должны открыться в Омске, Екатеринбурге, Москве и Владивостоке.

 

Автор: Анна Хлебникова
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