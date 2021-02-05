Почти 5 млрд рублей выделили бизнесу региона в 2020 году

Средства были выделены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021 году на поддержку бизнеса направят 301,6 млн рублей.

Запланированные 301,6 млн рублей выделят из областного (46,3 млн рублей) и федерального (255,3 млн рублей) бюджетов. Кроме того, есть и сформированные ранее фонды общим объемом 4,5 млрд рублей – эти деньги будут задействованы для оказания финансовой поддержки. Об этом рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Финансирование бизнеса в регионе осуществляется через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). В 2020 году Фонд выдал предпринимателям более 1 200 займов на сумму 1,6 млрд рублей. Это льготные займы до 5 млн рублей, которые выдаются по ставке от 2,125% годовых. Кроме того, за прошлый год было заключено 226 договоров поручительства с 188 предприятиями на общую сумму 1,9 млрд рублей. Это позволило региональному бизнесу привлечь в кредитных организациях ресурсы на сумму более 5,5 млрд рублей.

В 2020 году в рамках антикризисных мер из областного бюджета по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева были выделены дополнительные средства в размере 330 млн рублей на снижение долговой нагрузки на бизнес. Были субсидированы процентные ставки по действующим займам фонда за май, июнь и июль 2020 года. По 1288 договорам займов было списано более 30,3 млн рублей, а также проведена реструктуризация 312 займов.

Кроме того, СОФПП выступил оператором выплат самозанятым. Свердловская область стала одним из немногих регионов, которые поддержали самозанятых в период пандемии. По инициативе губернатора региона, были установлены безвозмездные выплаты в размере 5 тыс. рублей, часть самозанятых имела право на двукратную выплату. На эти цели из областного бюджета было направлено 75,735 млн рублей.

Несмотря на пандемию, фонд продолжил работу по поддержке экспортно ориентированных компаний. Благодаря участию Центра поддержки экспорта (подразделение СОФПП) в 2020 году на экспорт была выведена 91 компания. Всего ими заключено 240 экспортных контрактов поставки продукции в 46 стран мира на сумму 26,42 млн долларов США.

На смену бизнес-миссиям и приемам делегаций пришел онлайн-поиск партнеров с сопровождением переговоров в Zoom, часть выставочных мероприятий тоже перешла в удаленный формат, активно развивалась торговля на маркетплейсах. За прошлый год продукция 79 компаний региона была размещена на онлайн-торговых площадках: All biz, eBay, Amazon, Satu, Alibaba, Europages и других, — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

В общей сложности мероприятиями нацпроекта (в рамках финансовой и нефинансовой поддержки) было охвачено более 37 тыс. человек, из них 13 тыс. предпринимателей и 24 тыс. физических лиц, заинтересованных в открытии своего дела. В результате оказанной им поддержки в 2020 году было создано 736 новых компаний.

Поддержка СОФПП в 2020 году помогла ряду предприятий вопреки экономическому спаду сохранить, а в некоторых случаях увеличить показатели деятельности. Так, компания «Форматек» (производство металлоконструкций для промышленности и дорожного строительства) благодаря поддержке фонда в 2020 году смогла увеличить выручку на 34%.

В 2021 году фонд продолжит развитие существующих инструментов, в том числе антикризисных программ. Новые меры поддержки появятся для социальных предпринимателей и самозанятых, представителей креативных индустрий и других категорий предпринимателей.