Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.02
75,72
90,92
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Правительство изменило план достижения целей по нацпроектам. Выглядит «очень модно»

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Новая стратегия написана айтишным языком и подразумевает «новый общественный договор» — обеспечение малоимущих продуктами питания. Будут ли реформировать судебную и правоохранительную системы, неясно.

#НАЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Спустя год после того как правительство РФ возглавил Михаил Мишустин, в кабмире переупаковали национальные проекты в новую стратегию социально-экономического развития, пишет The Bell. За каждое направление: «новый общественный договор», «клиентоориентированное государство», «агрессивное развитие», «новая высокотехнологичная экономика» и «национальная инновационная система» — отвечает группа во главе с профильным вице-премьером, а помогать рабочим группам будут «топовые эксперты в стране». Среди них, в частности, фигурируют глава Сбера Герман Греф и предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука.

«Единственное, что производится, — большое количество шума». Греф раскритиковал нацпроекты

Стратегия выглядит «очень модно», говорит один из собеседников издания. Так, в ее материалах используется лексикон ИТ-специалистов, ставить цели планируется по метрикам SMART, достигать их — по принципу «только change и disrupt», совещание рабочей группы не должно превышать двух часов.

Измененные нацпроекты предусматривают, в частности, следующее:

  • Внедрение универсального семейного пособия — только для «нуждающихся», которых еще предстоит определить. Новый общественный договор будет основан на прямых выплатах и обеспечением бедных продуктами питания. С другими категориями граждан, судя по материалам совещания, «заключать» новый общественный договор не планируется.
  • Повышать доверить и улучшать деловой климат планируется за счет правоохранительной и судебной реформы, но непонятно, насколько серьезно она обсуждается. 

По данным издания, старая стратегия, по которой для пяти национальных целей обозначены 25 KPI — это долгосрочный общий документ, а новая — план конкретных действий, и они не взаимоисключают друг друга. 

Екатеринбург получит в 2021 г. 2,2 млрд руб. из нацпроектов на соцобъекты и автодороги

Общая стоимость реализации нацпроектов — 25,7 трлн рублей до 2030 г. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин часто критикует правительство за слишком медленное освоение денег на нацпроекты и, соответственно, их медленное исполнение. Так, по состоянию на ноябрь 2020 г. годовые расходы на «производительность труда» были исполнены на 65%, на «культуру» и «науку» — по 67%, по «малому и среднему предпринимательству» — 75,7%.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК начнет строительство гастромолла за 1,5 млрд руб. в центре Екатеринбурга в 2021 г.УГМК начнет строительство гастромолла за 1,5 млрд руб. в центре Екатеринбурга в 2021 г.
  • «Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии«Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии
  • «Надругательство над правосудием». Российский бизнес — о приговоре Навальному«Надругательство над правосудием». Российский бизнес — о приговоре Навальному
  • «В России-2021 лучше, чем в СССР-80, но лишь пока. Уже есть признаки раковой опухоли»«В России-2021 лучше, чем в СССР-80, но лишь пока. Уже есть признаки раковой опухоли»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.