Правительство изменило план достижения целей по нацпроектам. Выглядит «очень модно»

Новая стратегия написана айтишным языком и подразумевает «новый общественный договор» — обеспечение малоимущих продуктами питания. Будут ли реформировать судебную и правоохранительную системы, неясно.

Спустя год после того как правительство РФ возглавил Михаил Мишустин, в кабмире переупаковали национальные проекты в новую стратегию социально-экономического развития, пишет The Bell. За каждое направление: «новый общественный договор», «клиентоориентированное государство», «агрессивное развитие», «новая высокотехнологичная экономика» и «национальная инновационная система» — отвечает группа во главе с профильным вице-премьером, а помогать рабочим группам будут «топовые эксперты в стране». Среди них, в частности, фигурируют глава Сбера Герман Греф и предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука.

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Стратегия выглядит «очень модно», говорит один из собеседников издания. Так, в ее материалах используется лексикон ИТ-специалистов, ставить цели планируется по метрикам SMART, достигать их — по принципу «только change и disrupt», совещание рабочей группы не должно превышать двух часов.

Измененные нацпроекты предусматривают, в частности, следующее:

Внедрение универсального семейного пособия — только для «нуждающихся», которых еще предстоит определить. Новый общественный договор будет основан на прямых выплатах и обеспечением бедных продуктами питания. С другими категориями граждан, судя по материалам совещания, «заключать» новый общественный договор не планируется.

бедных продуктами питания. С другими категориями граждан, судя по материалам совещания, «заключать» новый общественный договор не планируется. Повышать доверить и улучшать деловой климат планируется за счет правоохранительной и судебной реформы, но непонятно, насколько серьезно она обсуждается.

По данным издания, старая стратегия, по которой для пяти национальных целей обозначены 25 KPI — это долгосрочный общий документ, а новая — план конкретных действий, и они не взаимоисключают друг друга.

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Общая стоимость реализации нацпроектов — 25,7 трлн рублей до 2030 г. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин часто критикует правительство за слишком медленное освоение денег на нацпроекты и, соответственно, их медленное исполнение. Так, по состоянию на ноябрь 2020 г. годовые расходы на «производительность труда» были исполнены на 65%, на «культуру» и «науку» — по 67%, по «малому и среднему предпринимательству» — 75,7%.