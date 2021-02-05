1,9 млн руб. штрафов заплатили свердловчане, побывавшие за границей

Причиной стало нарушение порядка обследования на COVID-19. После возвращения из другой страны необходимо сдать тест и отправить результат на «Госуслуги».

Суды Свердловской области назначили 204 штрафа на общую сумму порядка 1,9 млн руб. жителям Свердловской области, вернувшимся из-за границы и не сдавшим тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 1 августа 2020 г. на территорию Свердловской области из-за границы прибыло 57 322 человека. Из них 55 898 в первые три дня после возвращения прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР и уведомили должным образом о полученных результатах.

1 424 гражданина не прошли обследование в установленный законом срок: в отношении 940 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования (материалы для назначения наказания направлены в суды). Остальным свердловчанам специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача, гражданам, которые прибыли в Россию из других стран, необходимо в течение трех дней со дня прибытия необходимо сдать тест COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на «Госуслугах». До получения результата теста необходимо соблюдать изоляцию.

Людям, прибывшим из Великобритании и Северной Ирландии, необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства и пребывания в течение 14 дней. И дважды (на 7 и 14 сутки) сдать тест на COVID-19.

По данным регионального оперштаба, на 4 февраля общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 71 820.

Накануне губернатор региона Евгений Куйвашев смягчил ограничительные меры. В частности, заведениям общепита вновь разрешили работать в ночное время, а частным детским садам — с полной наполняемостью групп.