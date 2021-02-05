Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.02
75,72
90,92
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

1,9 млн руб. штрафов заплатили свердловчане, побывавшие за границей

1,9 млн руб. штрафов заплатили свердловчане, побывавшие за границей
Иллюстрация: pixabay.com

Причиной стало нарушение порядка обследования на COVID-19. После возвращения из другой страны необходимо сдать тест и отправить результат на «Госуслуги».

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Суды Свердловской области назначили 204 штрафа на общую сумму порядка 1,9 млн руб.  жителям Свердловской области, вернувшимся из-за границы и не сдавшим тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 1 августа 2020 г. на территорию Свердловской области из-за границы прибыло 57 322 человека. Из них 55 898 в первые три дня после возвращения прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР и уведомили должным образом о полученных результатах.

1 424 гражданина не прошли обследование в установленный законом срок: в отношении 940 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования (материалы для назначения наказания направлены в суды). Остальным свердловчанам специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача, гражданам, которые прибыли в Россию из других стран, необходимо в течение трех дней со дня прибытия необходимо сдать тест COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на «Госуслугах». До получения результата теста необходимо соблюдать изоляцию.

Людям, прибывшим из Великобритании и Северной Ирландии, необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства и пребывания в течение 14 дней. И дважды (на 7 и 14 сутки) сдать тест на COVID-19.

По данным регионального оперштаба, на 4 февраля общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 71 820.

Накануне губернатор региона Евгений Куйвашев смягчил ограничительные меры. В частности, заведениям общепита вновь разрешили работать в ночное время, а частным детским садам — с полной наполняемостью групп.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК начнет строительство гастромолла за 1,5 млрд руб. в центре Екатеринбурга в 2021 г.УГМК начнет строительство гастромолла за 1,5 млрд руб. в центре Екатеринбурга в 2021 г.
  • «Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии«Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии
  • «Надругательство над правосудием». Российский бизнес — о приговоре Навальному«Надругательство над правосудием». Российский бизнес — о приговоре Навальному
  • «В России-2021 лучше, чем в СССР-80, но лишь пока. Уже есть признаки раковой опухоли»«В России-2021 лучше, чем в СССР-80, но лишь пока. Уже есть признаки раковой опухоли»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.