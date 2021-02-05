Штаб Навального призвал отложить протесты. Но их истинная причина не в аресте политика

«Протесты последних двух недель не были протестами именно за Навального. Подлинная причина — нараставшее весь прошлый год у активной части общества раздражение в адрес власти».

Митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального продолжатся весной и летом, в ближайшее время их не будет, заявил на YouTube-программе «Навальный LIVE» руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков.

По его словам, в одних крупных городах численность участников акций 31 января выросла по сравнению с 23 января, но в других снижалась. Были также задержаны тысячи человек, а большая часть участников региональных штабов находятся под арестом. Кроме того, если проводить митинги каждую неделю, то их численность упадет, наступит разочарование.

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Волков также подчеркнул, что сторонники Навального всегда принципиально остаются в рамках мирного протеста, и любые насильственные действия со стороны мирного протеста легитимизируют любое государственное насилие в адрес протестующих.

Как показывает история очень многих стран, после победы насильственного протеста история не заканчивается: насилие провоцирует новое насилие. Другая сторона бежит реваншироваться, тоже насильственными способами. Путь к гражданскому примирению, к переучреждению страны в мирном ключе, восстановлению нормальной работы общественных институтов оказывается гораздо более трудным и тернистым, если протест носил насильственный характер. Если же он был мирным, если в стране осуществилась бархатная революция, то тогда, как учит опыт многих успешных европейских стран, которые сейчас живут во много раз лучше, чем Россия, страна начинает быстро развиваться и процветать, — рассказал Волков, который сейчас находится за границей.

У родителей Леонида Волкова, живущих в Екатеринбурге, полиция провела обыск утром 5 февраля по уголовному делу о нарушении санитарных норм на митинге. Сам Волков не живет там уже 20 лет. Он не исключил, что возможны и новые обыски по другим делам.

Сейчас Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) намерен сосредоточиться на подготовке к думским выборам осенью 2021 г., сторонники Навального также собираются добиться введения санкций против окружения президента Владимира Путина.

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Однако протесты последних недель не были протестами именно за Навального, вопреки тому, в чем свои аудитории пытаются убедить как госпропаганда, так и штаб оппозиционера, считает политолог Александр Пожалов.