Свободное время? Переедание и алкоголь. Как успешные женщины России пережили изоляцию

С переходом на режим самоизоляции финансово успешные россиянки не стали проводить больше времени с детьми, готовить новые блюда или учиться новому. Лучшими друзьями стали холодильник, телевизор и бар.

Опрос исследовательниц НИУ ВШЭ показал, что женщины России на самоизоляции стали больше пить, переедать, спать днем и меньше ухаживать за собой. Опрос провели Юлия Чилипенок, Ольга Гапонова, Надежда Гапонова и Любовь Данилова среди занятых образованных женщин со средним и выше среднего достатком из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской и Нижегородской областей, имеющие возможность заниматься собой. Анкета содержала 69 вопросов, распространялась через соцсети и мессенджеры Telegram, Facebook, Viber, WhatsApp.

Более 50% этих ведущих активную жизнь россиянок признались, что так и не смогли толком распорядиться свободным временем, полученным после объявления самоизоляции. У них все закончилось пассивным образом жизни, ленью и апатией.

Большинство постоянно проживало в городах, но в период ограничений их стало на 10% меньше, на 4% сократилась доля остававшихся с супругом (партнером), а с родителями — наоборот выросла на 5%.

Мотивы переездов — опасение, что в мегаполисах проще заразиться коронавирусом, желание помочь старшим родственникам, забота о здоровье детей, которым «лучше быть «на природе», и потребность сэкономить на сравнительно дешевой «деревенской» жизни.

«Мы не увидели, — говорят авторы исследования, — что женщины стали существенно больше времени тратить на обучение детей или приготовление еды, на учебу или саморазвитие, на ведение домашних дел, подсобного хозяйства, ремонта и обустройство жилья. Они начали меньше заниматься спортом и меньше уделять времени уходу за собой. Но при этом дольше сидеть в социальных сетях, смотреть телевизор и спать днем».

К этому прибавились пристрастие к алкоголю (14% стали больше употреблять спиртных напитков), курение (7%) и переедание (28%). Для 17% семей все это закончилось конфликтами. Ссоры, нецензурная брань, тревожность, эмоциональный дискомфорт, раздражение от необходимости быть на виду друг у друга разрушали отношения, провоцировали домашнее насилие.

В силу специфики российского менталитета и прививаемых семейных ценностей, негативные тенденции не получили такого быстрого и кризисного течения, как в зарубежных странах, где после отмены режима самоизоляции резко увеличилось количество разводов, — делают вывод ученые.

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