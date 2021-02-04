Екатеринбург получит в 2021 г. 2,2 млрд руб. из нацпроектов на соцобъекты и автодороги

Правительство Свердловской области распределило средства, которые получит региона в рамках реализации национальных проектов в 2021–2023 годах. Всего за три года на Екатеринбург придется 6,2 млрд руб.

Постановление, определяющее распределение субсидий муниципалитетам, было принято 4 февраля на заседании регионального кабинета министров, которое прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Всего власти распределили 13 млрд руб.

Субсидии получат 45 муниципалитетов. Деньги будут направлены по 12 направлениям для строительства объектов в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Культура». Распределение субсидий предлагается с учетом заключенных соглашений на предоставление средств из федерального бюджета, — сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Екатеринбургу достанется чуть ли не половина всех денег — 6,2 млрд руб. за три года. Из них 2,2 млрд руб. придут в 2021 году.

Деньги пойдут на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках программы стимулирования жилищного строительства, — прокомментировали в департаменте информационной политики Свердловской области и добавили, что программа действует в микрорайоне Солнечном и Академическом районе Екатеринбурга.

В рамках этой программы в Солнечном в следующем году продолжится строительство двух детских садов с ясельными группами на 250 и 300 мест, начнется реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой с перспективой на строительство трамвайной линии от кольца на улице Окружной. По этому же программе в Академическом продолжится строительство средней общеобразовательной школы в квартале № 10, а также строительство четырех детских садов, в том числе с ясельными группами.

Что касается автомобильных дорог, на них правительство Свердловской области направит почти 7,5 млрд руб.

14 муниципалитетов региона получат 1,4 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и просто ремонт местных дорог. Так, иные межбюджетные трансферты получат Ачитский городской округ, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Красноуфимск, Махнево, Нижнетуринский городской округ, Сысерть, Байкалово и Нижние Серги, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Предполагается, что в Березовском 36 млн руб. будет направлено на строительство автомобильной дороги по проспекту Александровский. Верхняя Пышма получит более 208 млн руб., которые в том числе будут направлены на продолжение строительства улицы Машиностроителей и строительство улицы Сапожников. В Сысерти будет вестись строительство улицы Токарей (от улицы Энгельса до улицы Ленина). А Нижние Серги получат почти 50 млн руб. на восстановление мостов: их разрушило наводнением в июле 2020 года.

Екатеринбургу также достанутся деньги в виде межбюджетного трансферта из регионального бюджета — почти 135,4 млн руб. выделят в рамках подготовки к 300-летию города. Планируется, что деньги, в том числе, пойдут на завершение капитального ремонта улицы Горького, на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева, который начат в 2020 г.

Напомним, 300-летие Екатеринбурга отмечается в 2023 году. Подготовка к празднованию началась несколько лет назад. Как рассказывал DK.RU в конце 2019 года, власти планировали выделить на юбилей города почти 300 млрд руб. и завершить несколько крупных инфраструктурных проектов, в числе которых — вторая ветка метро. Однако в октябре 2020 г. на международном Форуме 100+ первый глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий сообщил, что федеральные власти в ближайшие годы не видят возможности выделить деньги на этот проект, а без федеральных вливаний построить метро невозможно. На том же мероприятии стало известно, что Екатеринбург лишился еще одного проекта, который планировался на 300-летие столицы Урала. Речь идет о строительстве храма Святой Екатерины. На разработку проекта собора требуется год-полтора, после чего могут начаться строительные работы. При таком графике возвести объект к 2023 г. никак не получится.