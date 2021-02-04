Путин утрачивает поддержку молодежи. Кремль отрицает массовые репрессии. Главное 4 февраля

Уровень одобрения президента среди молодых людей за год упал на 18%. Кремль отрицает массовые репрессии. СовФед предложил блокировать соцсети за призывы к несанкционированным протестам.

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину в конце января — начале февраля снизился до 29% по сравнению с 34% в октябре 2020 г., показал опрос «Левада-центра». В ноябре 2017 г. уровень доверия Путину составлял 59%, то есть он снизился более чем вдвое.

При этом уровень доверия оппозиционеру Алексею Навальному впервые превысил показатель лидера КПРФ Геннадия Зюганова: 5% против 4%. Уровень доверия действующему премьер-министру Михаилу Мишустину — 12%, бывшему премьеру Дмитрию Медведеву — 2%.

В целом деятельность президента одобряют 64% опрошенных, при этом показатель сильно зависит от возраста. Среди респондентов 18-24 лет он составляет 51%, людей в возрасте 25-39 лет — 57%, 40-54 лет — 60%, а среди опрошенных людей в возрасте 55 лет и старше — 73%. При этом среди молодежи уровень одобрения упал на 18% год к году — в прошлом году показатель составлял 69%.

Снижающееся доверие к Путину — это эрозия его личного авторитета, она усугубляется последними событиями и расследованиями и отсутствием значимых решений, которые ассоциировались бы с президентом. Важно понимать, что то, что он долго находится у власти, вызывает негативные чувства, особенно у молодежи, но для уровня доверия нужна и актуальная повестка, — комментирует социолог «Левада-центра» (признан в России иноагентом) Степан Гончаров.

В Кремле не согласны, что в стране массовые репрессии

В Кремле не считают, что в последнее время ситуацию в России с протестами и массовыми задержаниями можно охарактеризовать как массовые репрессии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на реплики о том, почему после задержаний люди проводят в автобусе порой по 12 часов, а потом в 8-местные камеры помещают 25 человек, заявил, что в этом виноваты сами задержанные.

Известно, что, действительно, задержанных больше, чем, скажем так, можно оформить в сжатые сроки. И именно этим вызвана эта ситуация. Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями. Эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом. <…> Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций, — сказал Песков.

При этом Песков отказался комментировать дело главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова, арестованного на 25 суток: из-за репоста твита его обвинили в организации незаконного митинга.

Совфед предложил блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ предложила блокировать социальные сети за призывы к участию в незаконных акциях протеста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Алексея Пушкова.

Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, — говорится в заявлении комиссии.

Согласно ее сообщению, в соцсетях публиковались «призывы к массовым беспорядка и инструкции по участию в них, целенаправленно завышались цифры о числе их участников, размещались ложные сведения о случаях насилия со стороны правоохранительных органов, публиковались в открытом доступе персональные данные их сотрудников».