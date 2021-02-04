Через 10 лет после анонса: в этом году начнут строить трамвайную ветку в Академический

Администрация города объявила, что в первом полугодии 2021-го готова провести необходимые процедуры и заключить контракт с подрядчиком на строительство трамвайной ветки.

О новых сроках работ, связанных с запуском трамвая в Академический, рассказал вице-мэр Екатеринбурга по капитальному строительству Алексей Бирюлин. По его словам, работы начнутся в этом году, а завершатся к 300-летию Екатеринбурга.

Строительство ветки будет разделено на два этапа: от Академика Сахарова до Волгоградской и от Волгоградской до Татищева, — рассказал Бирюлин.

Также чиновник пояснил, что для новой ветки предусмотрены выделенные полосы, за счет чего скорость трамвая будет выше, чем у остального транспортного потока.

Стоимость ветки оценивается в 2,8 млрд руб. 95% средств должно поступить из федерального бюджета, остальное выделит город.

Отметим, что о запуске трамвая в Академический заговорили практически сразу, как начали застройку микрорайона. Однако приступить к реализации проекта смогли только спустя 10 лет. Как рассказывал DK.RU, летом 2019-го года проект прошел общественные слушания, а в августе того же года действовавший тогда мэр Александра Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства трамвайной линии от проспекта Академика Сахарова до улицы Татищева. Сначала стройку планировали начать в 2020-м, потом старт работ перенесли на 2022-й. 2021-й стал компромиссом.

Отметим, что решение о запуске необходимых процедур для строительства ветки совпало с появлением информации о том, когда Академический официально станет восьмым районом Екатеринбурга. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила, что такой статус Академический получит осенью 2021 года.

Комитет Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления предлагает внести изменения в законы «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» и «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области», в которых, прежде всего, речь будет идти о новом районе Екатеринбурга – Академическом. Предполагается, что окончательно на карте столицы Среднего Урала восьмой район займет свое место 1 октября текущего года, — приводит слова спикера Заксобрания портал Justmedia.ru.

Новый район будет выделен из территорий Ленинского и Верх-Исетского районов.