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Как работает первый в регионе автосервис MOTUL Expert

Как работает первый в регионе автосервис MOTUL Expert
Иллюстрация: MOTUL Expert

Новый автосервис MOTUL Expert открылся на ул. Московской, д. 281 В. Это не только центр замены масел, но и аккредитованный сервис по работе с гарантийными авто.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Мастера автосервиса выполняют работы любой сложности (кроме кузовных), проводят комплексную диагностику автомобиля и квалифицированный ремонт.

Как работает первый в регионе автосервис MOTUL Expert 1

У нас «монобрендовый» автосервис. Мы работаем только с брендом MOTUL. У этого производителя широкий выбор жидкостей для двигателей, трансмиссии и систем охлаждения. У нас автосервис с европейским подходом к обслуживанию. Мы с одинаковым вниманием обслужим и «иномарки», и «российские автомобили, — рассказывает Елена Кобелева, руководитель MOTUL Expert.

Автовладельцы называют MOTUL «понятным» брендом. Производитель выпускает продукцию для разной аудитории, ориентируясь не только на допуск автопроизводителей, но и на стиль вождения человека.

Специалистов MOTUL Expert мы обучаем работе со специализированным оборудованием, устраиваем технические семинары, постоянно обновляя знания и идя в ногу со временем. Так что клиент автосервиса может быть уверен в том, что ему подберут оптимальное для его автомобиля масло. В линейке MOTUL есть масла 8100 и 6100 для максимальной защиты двигателя (с индексом X-) и топливо-экономичные масла (с индексом Eco-), — рассказывает Андрей Лихачев, директор по продажам MOTUL Свердловской области.

Главной особенностью нового автосервиса является техническое оснащение. Замену масла в АКПП здесь производят при помощи специального аппарата Motul EVO. К слову, такие установки есть далеко не у каждого автосервиса. По Свердловской области их всего шесть.

Как работает первый в регионе автосервис MOTUL Expert 2

Для постоянных клиентов в MOTUL Expert разработана система лояльности. В качестве приятного бонуса от автосервиса можно получить ценный подарок или даже бесплатное обслуживание автомобиля.

У нас достаточно амбициозные планы. На текущий момент автосервис MOTUL Expert — первый в Свердловской области. Мы же хотим превратить его в сеть и открыть еще несколько подобных точек с понятной концепцией, — продолжает Елена Кобелева.

В ближайшее время, при поддержке французского бренда MOTUL, пополнится и список уникального оборудования компании. Будут автоматизированы процессы замены тормозной и охлаждающей жидкости.

На все услуги товары нашего автосервиса действует гарантия. Мы хотим быть не только понятны нашему клиенту, но еще и честны перед ним», — резюмирует Елена Кобелева.

Адрес MOTUL Expert:

г. Екатеринбург, ул. Московская 281 В

Телефон:
8 (343) 389-14-99

E-mail:
Admin@motul96.ru

Сайт:
Motul96.ru

Автор: Гринина Ирина
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