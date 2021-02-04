Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.02
76,08
91,56
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Вам не нужен рынок без конкурентов. Выбирайте сферу, где работают многие, но по старинке

Вам не нужен рынок без конкурентов. Выбирайте сферу, где работают многие, но по старинке
Иллюстрация: pixabay.com

Успешный стартап — мечта многих. Люди хотят найти сферу, в которой не работает еще никто, и заработать миллионы. Проблема в том, что в нашем мире таких сфер, пожалуй, уже нет.

#ЛАЙФХАКИ

Основатель Linkedin Рид Хоффман объясняет, как победить самых крупных и богатых игроков на рынке. Все дело в подходе, уверен он.

Хоффман говорит, что теоретически предприниматель, конечно, может найти совершенно новую нишу с большим будущим. Но практически это почти невозможно. Значит, жизнеспособность бизнес-начинания нужно оценивать иначе. Нужно искать не рынок без конкуренции, нужен рынок с плохой конкуренцией. Что это?

Есть три типа плохой конкуренции:

1. Ленивая конкуренция

Спрос на рынке есть, но действующие игроки удовлетворяют его лениво. Никто не пробует изобрести новые технологии, ведь отрасль превратилась в стабильную монополию или олигополию. Такая ситуация  приводит к тому, что игроки на рынке совершенно спокойны.

2. Упущенная индустрия

Порой ценность отрасли начинает расти, а действующие игроки не осознают этого. Это может быть связано с технологическими изменениями в конкретной отрасли. Например, некоторое время назад крупные энергетические компании не обратили внимания на горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта, что позволило повстанцам преуспеть в добыче сланцевой нефти и газа. Еще один пример — Airbnb, компания сделала ставку на смартфоны и готовность людей довериться экономике совместного пользования.

3. Застревание

Ситуация, когда основные игроки отрасли застревают на определенном типе поведения,  ведь «так всегда делалось».

Все три этих типа сводятся к фундаментальной неспособности признавать изменения. И эти изменения дают возможность для предпринимательства.

Успешные компании легко могут стать жертвой собственного успеха, умные люди попадают в большие слепые зоны и становятся плохими конкурентами. Они тратят десятилетия на усвоение и совершенствование набора строгих принципов работы, считая, что мир стабилен. Но на нашей планете все меняется очень стремительно.

Все компании существуют в постоянных циклах изобретений и преобразований. Без этого задержаться на рынке невозможно.

Если вы найдете ценный рынок, который был упущен из виду, где игроки ленивы или застряли в развитии, то сможете победить этих конкурентов, независимо от того, насколько они крупные или богатые.

Читайте также: «Рынок такой большой, что все найдут себе место. Мы приобретем абсолютно новую форму»

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Я выйду на пенсию в 2037 г. И пенсия моя будет в полтора раза ниже, чем есть сегодня»«Я выйду на пенсию в 2037 г. И пенсия моя будет в полтора раза ниже, чем есть сегодня»
  • «Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии«Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии
  • «Те, кто шли на протесты — они же не за Навального. Они за перемены, они за экономику»«Те, кто шли на протесты — они же не за Навального. Они за перемены, они за экономику»
  • 3,5 часа — и ты в Минске. «Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга3,5 часа — и ты в Минске. «Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.