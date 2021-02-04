Вам не нужен рынок без конкурентов. Выбирайте сферу, где работают многие, но по старинке

Успешный стартап — мечта многих. Люди хотят найти сферу, в которой не работает еще никто, и заработать миллионы. Проблема в том, что в нашем мире таких сфер, пожалуй, уже нет.

Основатель Linkedin Рид Хоффман объясняет, как победить самых крупных и богатых игроков на рынке. Все дело в подходе, уверен он.

Хоффман говорит, что теоретически предприниматель, конечно, может найти совершенно новую нишу с большим будущим. Но практически это почти невозможно. Значит, жизнеспособность бизнес-начинания нужно оценивать иначе. Нужно искать не рынок без конкуренции, нужен рынок с плохой конкуренцией. Что это?

Есть три типа плохой конкуренции:

1. Ленивая конкуренция

Спрос на рынке есть, но действующие игроки удовлетворяют его лениво. Никто не пробует изобрести новые технологии, ведь отрасль превратилась в стабильную монополию или олигополию. Такая ситуация приводит к тому, что игроки на рынке совершенно спокойны.

2. Упущенная индустрия

Порой ценность отрасли начинает расти, а действующие игроки не осознают этого. Это может быть связано с технологическими изменениями в конкретной отрасли. Например, некоторое время назад крупные энергетические компании не обратили внимания на горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта, что позволило повстанцам преуспеть в добыче сланцевой нефти и газа. Еще один пример — Airbnb, компания сделала ставку на смартфоны и готовность людей довериться экономике совместного пользования.

3. Застревание

Ситуация, когда основные игроки отрасли застревают на определенном типе поведения, ведь «так всегда делалось».

Все три этих типа сводятся к фундаментальной неспособности признавать изменения. И эти изменения дают возможность для предпринимательства.

Успешные компании легко могут стать жертвой собственного успеха, умные люди попадают в большие слепые зоны и становятся плохими конкурентами. Они тратят десятилетия на усвоение и совершенствование набора строгих принципов работы, считая, что мир стабилен. Но на нашей планете все меняется очень стремительно.

Все компании существуют в постоянных циклах изобретений и преобразований. Без этого задержаться на рынке невозможно.

Если вы найдете ценный рынок, который был упущен из виду, где игроки ленивы или застряли в развитии, то сможете победить этих конкурентов, независимо от того, насколько они крупные или богатые.

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