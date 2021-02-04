Восстание розничных инвесторов против Wall Street продолжится? Главное на фондовых рынках

«Отечественные акции могут делать попытки отскока, однако геополитические риски продолжат оказывать давление на рынок в ближайшее время». Почему фондовые рынки снижаются во всем мире?

Ольга Оберюхтина, менеджер по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошлой недели все три ведущих фондовых индекса США упали более, чем на 3%, завершив худшую по результатам недельную сессию с октября прошлого года. Неделя была довольно богата на события. Отчет о ВВП США за 4 кв. указал на рост экономики на 4% в последние три месяца 2020 г. против +33% кварталом ранее. В Конгрессе США продолжались дебаты по поводу нового пакета помощи экономике на сумму $1,9 трлн, и президент Байден заявил о необходимости принять немедленные меры по оказанию новой финансовой помощи семьям и предприятиям, пострадавшим от пандемии.

Ему вторил глава ФРС США Дж. Пауэлл, заверивший рынки в сохранении экстра-мягкой монетарной политики и пообещавший сделать многочисленные и заблаговременные предупреждения в случае намерения регулятора сокращать программы ФРС по выкупу бумаг. Корпорации Apple и Facebook отчитались об отличных результатах за 4 кв. 2020 г.

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Но главные события фондового рынка разворачивались на минувшей неделе не в кабинетах банкиров и политиков.

Розничные инвесторы с подачи ряда инициаторов на форуме Reddit и с помощью брокерских приложений типа Robinhood обеспечили многократный рост акций GameStop и некоторых других компаний, и активов, которые стали, по их мнению, объектами несправедливой и агрессивной продажи в короткую со стороны крупных хедж-фондов.

Все началось с сообщения о GameStop на Reddit, которое поддержали другие участники, они спровоцировали массированную покупку акций компании. В конечном счете это заставило хедж-фонды закрыть короткие позиции с масштабными убытками. Впоследствии аналогичные события развернулись вокруг ряда других акций. В результате этих неоднократных short squeeze-акций рынки не смогли удержаться на положительной территории по итогам недели, поскольку фонды вынуждены были продавать другие бумаги для покрытия «шортов».

На текущей неделе интенсивность новостного потока не утихнет. История с восстанием розничных инвесторов против Wall Street может получить свое продолжение, покупки перетекли и на товарные рынки, в частности, в серебро. Amazon, Alibaba, BP, Exxon Mobil и другие крупные американские корпорации представили отчетность за прошлый квартал.

Рынок нефти выглядит относительно стабильно на текущий момент, а его дальнейшая динамика будет определяться прогнозами в отношении спроса, а они, в свою очередь, зависят от скорости и эффекта вакцинации, которые пока отстают от ожиданий.

Цены на золото на прошлой неделе слегка снизились (-0,43%). По данным Всемирного совета по золоту, в четвёртом квартале наблюдалось снижение спроса инвесторов в золотые ETF, что привело к оттоку в 130 тонн, зато на рынке физического металла наметилось некоторое оживление.

Российский фондовый рынок на прошлой неделе следовал за мировым трендом. Индекс Мосбиржи скорректировался вниз на 3,1%, долларовый РТС упал на 3,6%. В красной зоне закрылись практически все «голубые фишки». Особенно досталось компаниям ресурсных секторов во главе с бумагами Норникеля (-6,1%). Между тем, компания Норникель опубликовала неплохие операционные результаты за 2020 г. Никель и палладий – металлы, которые будут сильно востребованы в «зеленой» энергетике, что поддерживает инвестиционный профиль Норникеля в долгосрочной перспективе, так и его статус крупнейшего и самого эффективного производителя этих металлов.

В начале текущей недели индекс МосБиржи сумел отскочить от локального минимума благодаря некоторому улучшению внешнего фона и попыток возврата котировок Brent выше $56/барр. В краткосрочной перспективе отечественные акции могут делать попытки отскока, однако полагаем, что геополитические риски продолжат оказывать давление на рынок в ближайшее время.

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