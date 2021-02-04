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Товары массово задерживаются: новые правила оформления вызвали переполох на рынке

Товары массово задерживаются: новые правила оформления вызвали переполох на рынке
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

«Хотя есть концепция, в которой описано, как будет происходить диспетчеризация, на деле мы наблюдаем хаос и непредсказуемость в таможенном оформлении», — признаются грузоперевозчики.

#НОВОСТИ

Действующий с 1 февраля порядок оформления таможенных деклараций принес массу проблем участникам рынка, пишет «Коммерсантъ». Федеральная таможенная служба ввела диспетчеризацию таможенных деклараций: теперь они распределяются по центрам электронного декларирования (ЦЭД) в зависимости от типа груза, вида транспорта и места регистрации декларанта. 

Уже несколько дней мы пытаемся нащупать логику нового порядка распределения деклараций. И хотя есть концепция, в которой описано, как будет происходить диспетчеризация, на деле мы наблюдаем хаос и непредсказуемость в таможенном оформлении, — говорит гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шленская.

Так, декларации на акцизные товары стали попадать на Московскую областную таможню, которая никогда с ними не работала, декларации на товары, пришедшие в Московскую область, уходят на Дальний Восток, что приводит к простоям. 

В рамках новой системы вместо 600 мест таможенного оформления пришли 16 автоматизированных ЦЭД с единым личным кабинетом для каждого декларанта, поясняет первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов. Он говорит, что диспетчеризацию анонсировали еще три года назад и произойти это должно было еще в начале года, а на 1 февраля срок сдвинули ради большего удобства таможенников и участников рынка, а перераспределились лишь 5% деклараций (в год их обрабатывается 5 млн). 

Однако перемены оказались внезапными для всех участников рынка, опрошенных газетой, к тому же официальной информации о переменах с 1 февраля в открытых источниках практически нет. 

Задержка оформления грузов приводит к росту издержек логистических компаний: порядка 10% таможенных деклараций не оформляются в течение для, говорит учредитель VIG Trans, бизнес-омбудсмен по вопросам транспорта и логистики Игорь Ребельский. Срок выпуска декларации — два-три дня, иногда до пяти-семи дней, в это время груз хранится на складе временного хранения, за услуги которого нужно платить.

Автор: Андрей Пермяков
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