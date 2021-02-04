В Ельцин Центре закрывается коворкинг. Это не в тренде рынка

Открытое офисное пространство в Ельцин Центре проработало более четырех лет. Теперь на площадях, которые раньше занимал коворкинг, разместятся офисы административного центра.

О закрытии коворкинга стало известно в начале февраля. Как прокомментировали в Ельцин Центре, это связано с трансформацией административного пространства.

Те помещения, которые сейчас занимает администрация и программная дирекция Ельцин Центра, с 15 февраля сданы в аренду. Коворкинг —единственная локация, куда можно перенести рабочие места. Нам очень жаль, что коворкинга не будет, но, похоже, у руководителей центра другого варианта трансформации рабочего пространства не было, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитохина.

Напомним, коворкинг на третьем этаже Ельцин Центра открыли в 2016 году. Там располагалось более тридцати рабочих мест с компьютерами и без, а также переговорные комнаты. Арендовать место можно было посуточно и помесячно, месячная аренда стоила 8-12 тыс. руб.

Коворкинги сегодня — быстрорастущее направление в сфере организации офисов. В Европе гибкие пространства занимают около 5% офисной недвижимости. В Москве показатели примерно такие же. В Екатеринбурге значения пока ниже — коворкинги занимают чуть более 1% от всей офисной недвижимости. При этом Свердловская область находится на одной из лидирующих позиций среди регионов России по количеству гибких офисных пространств.

Источник: деловой журнал «Инвест-Форсайт»

В Екатеринбурге коворкинги развивают как местные предприниматели, напимер, «Соль» Андрея Фролова, «Дела» — совместный проект того же Андрея Фролова и Ивана Шкири, так и сети, зашедшие из других городов. Так, в феврале 2020 года, открылся ковркинг Names. Как рассказывал DK.RU, предприниматель Аяз Шабутдинов, запустивший Names, рассчитывал открыть в городе еще пять подобных пространств. Однако пока новых коворкингов под тем же брендом в городе не появилось. Зато осенью 2020 года открылись два коворкинга самарской сети «Аник». По мнению основателя этой сети Виталия Паймукова, закрытие коворкинга в Ельцин Центре не связано с рыночными тенденциями.