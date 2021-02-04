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ВТБ и ГК ВТБ Лизинг протестируют сервис подписки на автомобили для розничных клиентов

ВТБ и ГК ВТБ Лизинг протестируют сервис подписки на автомобили для розничных клиентов
Иллюстрация: ВТБ

ВТБ и ГК ВТБ Лизинг в первом полугодии 2021 г. протестируют сервис подписки на автомобили для физических лиц. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Мы видим, что на смену личным автомобилям приходят инструменты шеринговой экономики — каршеринг, такси и подписка. Этот тренд усиливается, поэтому мы планируем предложить клиентам актуальные в таких условиях продукты, удобные и выгодные для использования. Банку и ГК ВТБ Лизинг новый продукт стратегически интересен для расширения потенциальной аудитории клиентов и общего усиления рыночных позиций, — отметил Анатолий Печатников. 

Для юридических лиц пробный сервис подписки был запущен в июле 2020 г., напомнил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Теперь возможность оформить автомобиль в подписку появится и у физических лиц. Мы считаем, что новый сервис сможет найти своего потребителя, так как является логичным продолжением движения автомобильного рынка в сторону шеринговой модели. Все больше людей в мире видят преимущества в том, чтобы пользоваться, а не владеть. Сейчас подписка — это «голубой океан», возможность, которую нужно широкомасштабно исследовать, и, возможно, у нас получится создать новый рынок в России, — добавил спикер.

По словам Анатолия Печатникова, новая услуга предполагает долгосрочную аренду нового автомобиля.

По нашим расчетам, для клиентов подписка на 15-20% выгоднее, чем использование каршеринга, а ежемесячный платеж в среднем в 1,5 раза меньше, чем по автокредиту, — уточнил топ-менеджер ВТБ.

Выгода клиента состоит в том, что он получает понравившийся новый автомобиль сразу, оплачивает топливо, мойку, парковку и штрафы. ГК ВТБ Лизинг берет на себя остальное сопровождение: регистрирует автомобиль в ГИБДД, организует техобслуживание, замену расходных материалов, предоставляет страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и услуги аварийного комиссара (выезд на место ДТП, оформление и сбор справок), замену сезонного комплекта шин, их хранение и шиномонтаж, круглосуточную помощь на дороге и дополнительный консьерж-сервис. 

Сервис предполагает гибкие условия аренды на срок от 6 до 24 мес., контрактный пробег до 20 тыс. км в год с возможностью его увеличения. На пилотном этапе будет предложено ограниченное число моделей в марках среднего и верхнего ценового сегмента. В зависимости от результатов тестирования в дальнейшем число брендов может быть расширено.

Автор: Гринина Ирина
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