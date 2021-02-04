Отказались от обуви и зубных щеток, перешли на семечки и пиво. Как пандемия нас изменила

Потребительские привычки во всем мире серьезно изменились всего за год. Товаром-2020 стала посудомоечная машина, косметика и обувь интересуют людей все меньше.

Запретам, связанным с пандемией, почти год. Большинство прогнозов говорят, что послаблений стоит ждать не раньше лета. Люди за прошедшие месяцы серьезно поменяли свои потребительские привычки, начав следить больше за домом и меньше за собой.

Например, туфли на шпильке в США и Европе стали продаваться на 40% реже. Ведь в такой обуви сейчас просто некуда ходить. Закупленные еще к весне-2020 запасы солнцезащитных кремов в супермаркетах не распродали до сих пор, продажи профессиональной косметики и средств для макияжа упали на 25%, пишет ВВС.

Крупнейшие аудиторские компании и банки Запада в течение года мониторили ситуацию на потребительском рынке и фиксировали скачки, которые еще недавно казались невероятными. Например, продажи обуви упали на 30%, продажи одежды — в среднем на 20%. Один из крупнейших мировых брендов одежды, шведский H&M, отчитался по итогам 2020 года о падении продаж на 18%.

В исследовании консалтинговой компании Deloitte говорится, что новую мебель стали покупать на 25% меньше, часы и украшения — на 20%. Аналитики связывают это с тем, что этот тип товара люди любят выбирать в магазинах лично, но с марта 2020 года у них практически не было такой возможности.

Международное энергетическое агентство, которое с середины 1970-х годов ведет мониторинг потребления всех видов энергии, говорит, что в целом ее потребление упало за счет закрытых офисов и торговых центров на 20%.

Жители Великобритании изменили сразу ряд привычек, в том числе способ покупки продуктов. Онлайн-заказы выросли с 9% до 60%, и это привело к тому, что во многих сетях супермаркетов все слоты для отправки курьеров заняты на три-четыре недели вперед, и бизнес до сих пор не справляется с наплывом заказов.

Продажи мяса выросли на 10% вопреки четкой тенденции последних лет на снижение потребления мясных блюд. Согласно исследованию, проведенному по заказу ВВС, резко выросли продажи свежих овощей и молочных продуктов. Британцы потратили на них в 2020 году на 257 млн фунтов больше, чем в 2019-м.

Точно так же работой из дома эксперты объяснили то, что в стране было продано на 2 млн меньше флаконов дезодоранта для тела. Объяснить, почему в стране было продано зубных щеток на 28 миллионов фунтов меньше, чем годом раньше, эксперты не смогли.

Исследователи из инвестиционной группы JP Morgan констатировали аномальный спрос на чистящие средства для дома, кухонь и ванных — плюс 33% к прошлому году. Рост продаж посудомоечных машин составил 40%, они стали самой популярной бытовой техникой 2020 года в США и Европе.

Краску для волос в 2020 году покупали на 30% чаще, чем в 2019-м — парикмахерские большую часть года простояли закрытыми. И, судя по всему, главной проблемой 2020 года стал рост употребления алкоголя. В США JP Morgan констатировал 40-процентный рост спроса на крепкие напитки и 20-процентный рост на вино и пиво.

Россия экономит на всем, кроме семечек и Нового года

Говорить об изменившихся потребительских привычках в России сложнее по двум причинам: в экспертами проведено значительно меньше таких исследований и в стране ни разу не вводился полноценный локдаун.

В апреле 2020 года, по данным исследовательского холдинга «Ромир», россияне резко сократили повседневные расходы, падение по сравнению с мартом составило 16,6%. Это сравнимо с США, где весной граждане стали тратить на 15% меньше, из-за полной неопределенности.

Граждане России стали больше тратить на еду и средства гигиены, примерно на 3%. Резкий рост онлайн-заказов в магазинах спровоцировал рост покупок специализированных автомобилей для курьеров. По результатам опроса консалтинговой компании EY, лишь 10% россиян назвали поход в супермаркет «крайне некомфортным». В США так считали 23% граждан, в Западной Европе - 40%.

В отличие от стран Запада, российские власти фиксировали лишь незначительный спрос на употребление алкоголя. Весной министр здравоохранения страны Михаил Мурашко говорил, что спрос растет на 2-3% равномерно по всем регионам.

В целом, по опросам «Ромир», 22% граждан планировали сократить расходы на косметику, 15% на игры и игрушки, 13% на средства по уходу за телом.

А по данным исследовательской компании «Nielsen Россия», с переходом на удаленную работу в магазинах упал спрос на кофе и пирожные, зато резко, на 31 и 22% соответственно, вырос спрос на семечки и чипсы.

Пережив все случившееся в 2020 году, россияне решили потратить на встречу 2021 года рекордные суммы. По данным Deloitte, в среднем россияне потратили на празднования 25% больше, чем годом ранее. При этом выросла доля расходов именно на новогодний стол, на подарки было потрачено меньше, чем годом ранее.