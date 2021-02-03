Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков покидает свой пост

Несмотря на то, что срок полномочий прокурора истекает в ноябре 2021 г., он готовится уйти в отставку уже в феврале, сразу после планового отпуска.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в ближайшее время уйдет в отставку, пишет Znak.com со ссылкой на источник. По информации издания, о своем решении прокурор уже сообщил коллегам. Предполагается, что Сергей Охлопков уйдет по выслуге лет сразу после отпуска, который запланирован на февраль 2021 г.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов принял решение об отставке свердловского прокурора, такой шаг связан с желанием обновить систему.

Не то что к Охлопкову есть какие-то претензии. У него много заслуг, но речь идет об обновлении команды, — сообщал ранее изданию собеседник.

Известно, что в последние несколько дней в прокуратуре Свердловской области работала комиссия из Москвы. Вероятно целью проверки была отставка прокурора региона.

Сергей Охлопков является заслуженным работником прокуратуры, где служит с 1984 г. Он был назначен прокурором Свердловской области в 2011 г., его срок полномочий истекает в ноябре 2021 г., сообщал DK.RU.

Сергей Охлопков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора РСФСР и Российской Федерации, награжден нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры РФ», почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации и наградным именным оружием.

По информации Ura.ru, врио прокурора Свердловской области после ухода действующего прокурора станет его первый зам Владимир Маленьких. Кто займет пост прокурора региона в дальнейшем пока не известно.