Угадайте кто. Названы три главных претендента на пост мэра Екатеринбурга

За пост мэра боролись 44 человека. После того, как комиссия по отбору кандидатов выслушала все программы развития, был определен «самый подготовленный кандидат» и два возможных альтернативных.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга выбрала главных претендентов на пост главы города.

По итогам голосования, мэром Екатеринбурга следует избрать одного из трех претендентов: временно исполняющего обязанности мэра Алексея Орлова, депутата заксобрания Свердловской области от ЛДПР Михаила Зубарева или главу администрации Ленинского района города Дмитрия Ноженко.

Председатель конкурсной комиссии, заместитель Губернатора Свердловской области Валерий Чайников рассказал:

Мы предложили на рассмотрение трех кандидатов. Они, по нашему мнению, в полной мере соответствуют требованиям, которые предъявляются к Главе города. Это — знания городского хозяйства и законодательства, наличие кадрового потенциала и соответствующего образование. Мы проголосовали отдельно, рекомендовав к избранию Алексея Орлова. Мы считаем его наиболее подготовленным.

Окончательное решение по избранию главы города депутаты примут на ближайшем заседании 9 февраля.

Напомним, что рокировки в администрации города начались в конце 2020 г., когда Александр Высокинский покинул пост мэра города, а и.о. был назначен Алексей Орлов. До 22 января дума принимала заявки для участия в конкурсе на должность главы Екатеринбурга.

Как сообщал DK.RU, на конкурс заявилось 44 кандидата, среди которых были студенты, общественники и действующие чиновники.

После сбора заявок конкурсная комиссия провела собеседование с претендентами на должность градоначальника Екатеринбурга, в числе которых врио мэра Алексей Орлов. Он представил свою «мэрскую» программу, в основе которой — стратегический план по развитию Екатеринбурга. Согласно программе Алексея Орлова, Екатеринбург следует развивать как центр мировых коммуникаций и центр деловых активностей; город новых архитектурных решений; город для создания новой экономики и как город добра и соучастия.

Добавим, что прямые выборы главы города отменили в 2018 г. Последним всенародно избранным мэром стал предшественник Александра Высокинского — оппозиционный политик Евгений Ройзман.