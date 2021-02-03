Планируйте отпуск. Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Турцию и на Кипр

Уже этой весной улететь в Стамбул из Екатеринбурга можно будет от 5,8 тыс. руб., перелет на Кипр обойдется дороже — от 15 тыс. руб. за билет.

После того, как премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает Кольцово принимать международные авиарейсы, авиакомпании начали активную работу по возвращению в расписание популярных направлений среди екатеринбуржцев.

Так, авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейс из Екатеринбурга в турецкий Стамбул с 1 апреля, рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Цена билетов составит от 5,8 тыс. руб.

Также с 29 марта турецкая авиакомпания Corendon Airline планирует запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Кроме того, в расписании Кольцово с 29 марта есть прямые рейсы в Стамбул на самолетах «Турецких авиалиний». Они запланированы по понедельникам, четвергам и субботам.

Еще одно направление, которое будет доступно жителям Екатеринбурга анонсировали «Уральские авиалинии». С 7 марта авиакомпания запускает прямой рейс по маршруту Екатеринбург — Ларнака — Екатеринбург. Рейсы будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, а с конца апреля планируется увеличение частоты до двух раз в неделю.

Стоимость авиабилета по тарифу промо от 15 тыс. 500 руб. в одну сторону и от 28 тыс. руб. за билет туда-обратно, по тарифу эконом — от 20 тыс. руб. в одну сторону и от 37 тыс. руб. туда-обратно, — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее «Уральские авиалинии» уже анонсировали прямые чартерные рейсы с 6 февраля в Ереван, с 11 февраля — в Минск, с 14 февраля — в Дубай.

В начале года президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказывал, что ассоциация также ведет переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Прагой, кроме того, планируется чартерное сообщение с болгарским городом Варной и возвращение в расписание полетов в одну из прибалтийских стран.

Добавим, что по итогам 2020 г. международный пассажиропоток Кольцово упал на 80%. 91% пассажиропотока аэропорта Екатеринбурга в прошлом году обеспечили внутрироссийские рейсы, где было обслужено свыше 3 млн 217 тыс. человек, что меньше на 25% по сравнению с 2019 г., напоминает JustMedia.ru.