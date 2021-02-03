Лабковский: «Не все люди, об которых в детстве даже тушили бычки, получают психотравму»

«Не только насилие наносит психотравму. Есть нездоровые психологические сценарии, которые могут помешать человеку нормально существовать во взрослом возрасте». Психолог - о травмах родом из детства.

Михаил Лабковский, психолог, пишет в своем блоге:

— Впереди у нас очень непростая тема — психологическая травма.⠀Давайте начнем издалека. Что такое психотравма? Это некое очень сложное для психики событие, которое оставляет после себя рану.

Большинство людей получают психотравмы в детстве, потому что именно в этот период они физически зависят от других и не могут за себя постоять. Обычно психотравма связана с физическим или эмоциональным насилием над человеком, причем эмоциональное может превосходить по силе разрушения психики даже избиения.

Также речь может идти и о сексуальном насилии. Тут важно сделать одну оговорку: сексуальное насилие — это не обязательно какой-нибудь, не приведи Господи, дядюшка-педофил. Это может быть неадекватное отношение родителей к проявлению сексуальности у детей. Включая «руки оттуда убери», «ты что, извращенец» (если ребенка застукали за мастурбацией), «в подоле принесешь — убью» и прочие прелести «нравственного» воспитания.

Также психотравму может нанести какое-нибудь тяжелое, стрессовое событие, которое человек пережил. Например, автоавария, попадание в больницу, куда не пускают родителей, насилие отца по отношению к матери, война, революция и так далее.

Психотравма — это не просто «было и проехали». Это такое событие, которое вы несете с собой на протяжении всей жизни.

Это рана, которая без терапии попросту не заживает. И вот вы постоянно ходите с этим переломом ноги, работаете, общаетесь с друзьями, но, наступая на нее, испытываете боль. Многие люди уже к этой боли привыкли.

Более того: обычно люди не помнят психотравмирующее событие, поэтому потребуется время, чтобы до него добраться. Одна из самых распространенных ситуаций — когда родители ведут себя крайне непредсказуемо. Например, то орут, то обнимают ребенка. За один и тот же поступок могут наказать или похвалить, или сегодня за это накричали, завтра — проигнорировали.

В результате ребенок может потерять любой контакт с миром и со своими эмоциями. Само свое существование он не ощущает как безопасное, ему совершенно непонятно, как жить и взаимодействовать с другими людьми. Часто из-за этого возникает депрессия и даже суицидальные мысли.

Друзья, не все люди, об которых в детстве даже тушили бычки, получают психотравму. Есть очень редкие люди с крайне крепкой психикой. Но их количество действительно мизерное.

Но почему же родители так ведут себя с ребенком? Прежде всего – из-за собственных психотравм. Из-за того, что они просто не были способны вести себя иначе. Я это говорю для того, чтобы вы понимали, что ваши родители просто не были способны на иную модель поведения.

Ранее на DK.RU: Михаил Лабковский: «Мальчики вырастают и у них начинает ехать крыша. Привет из детства»

Насилие в семье

Не могу не поговорить и о том, что кажется мне одной из самых распространенных проблем современного российского общества, — о насилии в семье.

Сложно описать словами, какой вред «физическое воспитание», начиная с «безобидных» шлепков по попе и заканчивая настоящими побоями до синяков, наносит ребенку. К слову, нет таких родителей, которые не сопровождали бы эти «методы воспитания» еще и эмоциональным насилием.

Что испытывает ребенок, когда на него поднимают руку? Боль, унижение и ненависть к тому взрослому, который это делает. Спросите себя — а что бы вы испытывали к другому человеку, который, например, мог бы вас ударить, пусть даже не больно?

Какой спектр чувств вы испытаете, если вас «безобидно шлепнет за непослушание» начальник? Партнер/партнерша? Женщина на регистратуре — из-за того, что вы неправильно оформили бланк? Все эти эмоции испытывает и ребенок.

Только если вы можете пожаловаться на этого человека, защитить себя, то ребенок не может. Поэтому добавьте сюда еще одно ужасное чувство — беспомощность.

Чем это грозит уже взрослому человеку? Сценариев тут бесконечное множество, и все они откровенно нездоровые. Это может быть полная потеря связи со своим телом. Человек был настолько унижен, что теперь не ощущает себя. Отсюда – вред, который люди, пострадавшие от насилия, себе наносят.

Это зависимости, переедание, различные травмирующие практики, наркотики, курение, алкоголизм. И, конечно же, нездоровые сценарии уже в других отношениях: либо в роли жертвы, либо в роли палача, а иногда — в обеих ролях.

«Все ради тебя»

Не только физическое насилие наносит психотравму. И не только насилие само по себе. Есть нездоровые психологические сценарии, которые также способны вызывать боль и помешать человеку нормально существовать уже во взрослом возрасте. Например, это может быть ситуация, когда родители буквально ненавидят друг друга, но не разводятся «из-за ребенка». А ребенок же не слепой. Он прекрасно понимает, что мама с папой мучаются из-за него. Некоторые так и говорят: «Мы терпели/терпим ради тебя».

Что возникает в итоге? Ощущение, что самим своим существованием ребенок в буквальном смысле наносит вред окружающим людям. Он считает себя плохим, недостойным любви, ломающим жизни. И искренне считает, что портит близким жизнь самим фактом своего присутствия.

Это может привести к невозможности построить отношения. К отчуждению, удалению от общества, депрессиям. Человек постоянно чувствует себя обузой для всех вокруг и живет с ощущением, что люди страдают в его присутствии.