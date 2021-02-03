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Владельцы федеральной сети кофеен откроют винные бары в Екатеринбурге

Владельцы федеральной сети кофеен откроют винные бары в Екатеринбурге
Иллюстрация: pixabay.com

Первый бар планируют открыть уже в марте 2021 г. Он расположится на 30-м этаже одной из высоток города. Предприниматели говорят, что в заведении будет непринужденная атмосфера и никакого пафоса.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Основатель и генеральный директор федеральной сети кофеен Black and White Coffee Михаил Тихомиров и Александр Фефилов готовят к запуску новый проект в Екатеринбурге — сеть винных баров.

Первое заведение сети будет называться «Бар Sky30» и расположится на 30 этаже одной из высоток города, пишет издание «Моменты». Точное месторасположение бара пока что держат в секрете. Вторую точку планируют открыть также в марте, но ближе к концу месяца:

Работать с вином — такой же красивый и интересный бизнес, как продавать картины. Пришло время, нужное количество людей заинтересовано в винной истории, и пора открываться. Мы хотим создать дружелюбную и непринужденную атмосферу, где все как дома, и гостям легко и без пафоса расскажут все тонкости и секреты винной культуры, — поделился планами Михаил Тихомиров.

Меню и винную карту для нового бара составляет команда консультантов из Москвы, в которую входят эксперты столичной сети баров «Винный базар».

Добавим, что формат винотек стал довольно популярен в последние несколько лет. Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы в развитие ресторанного рынка, в городе продолжили открываться заведения подобного формата. Одно из последних — самая маленькая в России винотека-чикетерия Dolce в торговом центре «Европа».

Отметим, что в Екатеринбурге работает 11 точек сети кофеен Black and White Coffee, в том числе в аэропорту «Кольцово» в терминале А.

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Автор: Екатерина Тарханова
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