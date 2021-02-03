УГМК начнет строительство гастромолла за 1,5 млрд руб. в центре Екатеринбурга в 2021 г.

Помимо рынка в новом пространстве расположатся рестораны, event-point и офисы. Возвести объект за башней «Исеть» планируют за два года, как раз к 300-летию Екатеринбурга.

Строительство гастромолла на пересечении улиц Октябрьской революции и Боевых Дружин начнется в начале 2021 г., пишет ЕАН. Как рассказал изданию руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, сейчас девелопер получает разрешение на стройку.

По словам Евгения Мордовина, работы на площадке планируют закончить к 300-летию Екатеринбурга. Ориентировочно в гастромолле будет работать 25 точек общепита, их будут сдавать в аренду. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд руб.

Как ранее рассказывал DK.RU площадь объекта составит более 28 тыс. кв. м. На первом и втором этажах здания будет расположен гастрорынок, рестораны, event-point для проведения мероприятий различного формата, на остальных четырех — помещения свободной планировки. Там можно будет сделать и офис, и салон красоты, и фитнес-клуб, и детскую игровую комнату.

Также предусмотрены подземный паркинг в 2 уровня, наземная парковка, 5 панорамных лифтов, террасы, на которых можно будет организовать летнюю веранду ресторана или lounge-зону офиса. Это новый для Екатеринбурга проект, и сейчас мы рассматриваем предложения от арендаторов и инвесторов по размещению операторов в гастромолле, — добавил Евгений Мордовин.

DK.RU рассказывал, что первый в Екатеринбурге гастромаркет под названием E-story начал работу в техническом режиме в начале 2021 г. Он расположился на последнем этаже третьей очереди ТРЦ «Гринвич». На территории 5 тыс. кв. м должно открыться 50 ресторанов в формате моноконцепций (от перуанской и мексиканской кухонь до израильской и грузинской) и лавки фермерских продуктов.

Любопытно,что у УГМК есть еще один проект гастрорынка. Ранее в компании планировали возвести четырехэтажный гастрономический центр «Хлеб&соль» на проспекте Космонавтов, 100 рядом с ТРЦ «Веер молл», строительством которого также занимается УГМК.

Ранее о планах открыть гастромаркет заявлял также «Форум Групп», площадку планировали запустить в рамках ЖК «Форум-Сити», однако подробностей проекта пока нет.