Мастерские и кофейня. На набережной Исети в Екатеринбурге планируют открыть арт-кластер

Корпорация «Маяк», которая недавно оказалась в центре скандала из-за сноса здания ПРОМЭКТа, готова восстановить памятник архитектуры на берегу Исети и отдать его общественникам.

Корпорация «Маяк» совместно с сообществом «Парки и скверы» планирует создать арт-кластер на площадке объекта культурного наследия Усадьба Нурова, которая расположена по адресу ул. Чапаева, 1.

В компании DK.RU рассказали, что выступят инвесторами проекта, и добавили, что общественники сами обратились с идеей по созданию арт-пространства:

Активисты сами предложили создать на базе усадьбы арт-пространство Nurov-HUB, чтобы вернуть к жизни памятник архитектуры. Мы со своей стороны будем восстанавливать усадьбу по историческим чертежам и затем предоставим им пространство под кластер. Особенность усадьбы состоит в том, что там был когда-то расположен большой сад, который планируется восстановить, а также есть выход к набережной, которую также хотелось бы благоустроить. Вообще улица Чапаева, которая идет вдоль набережной Исети, застроена красивыми зданиями: там находится здание «Нейва банка», «Дом на Архиерейской» и всем было бы интересно, чтобы набережная на этом участке преображалась.

Сообщество «Сад Нурова», которое входит в «Парки и Скверы», с 2017 г. активно работает над восстановлением сада во дворе усадьбы. За три года активистам удалось расчистить заброшенную строительную площадку и организовать там пространство для отдыха:

Оказалось, что в вопросе развития усадьбы и окружающих пространств мы по многим позициям сходимся во мнениях. Представители «Маяка» откликнулись на нашу мысль о развитии места в сторону творческо-ремесленной и музейной функции. Также, похоже, что они готовы обсуждать совместные действия в вопросах озеленения берега Исети от Декабристов до Белинского. А идея восстановления оранжерейного пространства, как это было исторически в усадьбе Михаила Ананьевича, оказалась общей. Сейчас, в силу многих причин, наконец, сложилась почва для начала конструктивного диалога о судьбе усадьбы, — рассказали общественники.

Согласно предварительной концепции в состав Nurov-HUB войдут мастерские, музыкальная оранжерея, эко-магазин, столярный коворкинг, музейный и экскурсионный центры, кофейня и велопрокат.

В корпорации «Маяк» затруднились ответить, во сколько обойдется реконструкция памятника архитектуры, но отметили, что, если все проектные документы удастся оперативно согласовать, то стройка займет не больше двух лет:

Поскольку плана реконструкции и восстановления пока нет, то сложно сказать, во сколько обойдутся строительные работы. В любом мы владельцы памятника архитектуры и у нас есть обязательства по его содержанию. Что касается коммерческой стороны вопроса, это перспективная территория для развития: строится новая ледовая аренда, а также большой жилой комплекс по соседству. После реконструкции у нас останется часть площадей, которые мы сможем сдавать в аренду. Конечно, это игра в долгую.

Любопытно, что еще месяц назад застройщик и общественники скандалили по поводу сноса здания ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20. Как рассказывал DK.RU, на этом месте планируется возвести две жилые 25-этажки.

Общественники пытались остановить снос, добиться признания здания памятником и постановки его на госохрану. В конце 2020 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, рассмотрев заявление активистов, сообщило, что решение о признании ПРОМЭКТа памятником (либо отказ в таковом) будет принято 6 мая 2021 г. До этого времени мэрия Екатеринбурга попросила застройщика приостановить работы по сносу.

Вице-президент корпорации «Маяк» Марина Сухановская в интервью DK.RU объясняла, что причины скандала вокруг объекта непонятны, поскольку все регламенты соблюдаются:

Если вы скажете, что частная собственность не очень-то и частная, вы обрушите всю экономику. Частная собственность и свобода владельца обращаться с ней — это база рыночной экономики. А если вам говорят: нет, все равно это не очень-то частная собственность, что мы будем делать? Скажу так: город периодически ищет инвесторов. Первое, что скажет инвестор, который захочет вложить в нас деньги — это будет моя собственность. Если защиты частной собственности не будет, не будет частных инвестиций. Безусловно, если частная собственность — объект культурного наследия, будь добр этот статус соблюдать. Ты предупрежден и у тебя ответственность, вплоть до уголовной. А если этого нет, если, условно, это мой дом — я хочу его — сношу, хочу — строю. Конечно, в рамках строительной отрасли, к слову, очень зарегламентированной.

Что касается развития арт-кластеров в Свердловской области, то одним из последних громких проектов, который получил поддержку на федеральном уровне, стал проект креативного кластера в здании заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. Проект арт-пространства презентовали лично Владимиру Путину, президент высоко оценил работу общественников.