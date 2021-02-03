Эффективно, а не много. Три шага к работе, которая будет приносить толк

Уровень энергии у людей отличается, но количество часов, которые можно посвятить работе, у всех примерно одинаково. Как тратить время максимально разумно? Практикум.

Основательница Ness Labs Энн-Лаура Ле Канф рассказывает, как начать работать эффетивно. Она считает, что каждому человеку нужно просто найти рычаги, которые помогут добиваться мощных результатов при минимуме затрат энергии.

Лимит времени есть у каждого из нас: 168 часов в неделю. С учетом выходных это 120 часов. Отнимаем сон, в итоге остается не более 90 часов бодрствования. Из них нужно вычесть время, которое тратится на еду, душ и ежедневные дела. На продуктивную деятельность остается не более 80 часов в неделю. И это если у человека нет детей или близкий, за которыми нужно ухаживать.

Времени совсем мало, а мы тратим так много энергии на дела с невысокой отдачей, после которых остаемся без сил. Мы путаем напряженную и высокоэффективную работу, в итоге не вносим вклада в будущий успех и не чувствуем себя хорошо. Как же сосредоточить время и энергию на высокоэффективных действиях, которые и продуктивны, и полезны для ума?

«Положить стрелку»

Ненужная бумажная работа, долгие собрания, погоня за формальными деталями…Эти занятия объединяет то, что они нудные, утомительные и их часто можно избежать.

Выражение «положить стрелку», которое возникло в отношении спидометра, можно услышать во многих компаниях. Оно используется для описания работы, у которой есть какой-то внешне заметный результат. Но если для крупной организации имеет смысл заниматься такими видами деятельности, то отдельного человека такая установка истощает и лишает продуктивности.

Вместо того, чтобы «класть стрелку», лучше задействовать реально эффективные рычаги. Основной принцип рычага: создать более мощное усилие на входе, чтобы обеспечить более мощный результат. Хорошие рычаги работают как мультипликаторы энергии.

Деятельность с высокой отдачей — мультипликатор энергии

У всех нас свои рычаги — в зависимости от навыков, опыта, связей и многих других факторов. Но когда они активируются, их объединяет способность превращать относительно небольшое количество времени и энергии в выдающиеся результаты. Вот с чем можно экспериментиовать:

Автоматизировать часть работы;

Создавать и публиковать оригинальный контент;

Вступить в клуб публичных выступлений;

Пройти тренинг по писательскому мастерству;

Освоить важный инструмент;

Выстроить метакогнитивные процессы;

Изучить новый язык (в т.ч. программирование);

Найти отличного тренера или наставника;

Отказаться от ненужных (слишком долгих) собраний;

Инвестировать в личные и профессиональные отношения.

Очевидно, нет нужды заниматься всем этим одновременно, и, возможно, какие-то из пунктов вам вовсе не подходят. Это просто примеры, и какие-то из них могут стать хорошей точкой опоры. Не выбирайте рычаги для жизни и работы вслепую, найдите те, что подходят именно вам.

Какие занятия приносят наибольшую отдачу?

Как писал инвестор Джордж Сорос в своей книге «Эпоха ошибок», «гораздо легче усовершенствовать применение уже имеющихся ресурсов, чем создавать ресурсы там, где их нет». Использование эффективных рычагов не означает, что вам нужно больше времени или энергии. Главная цель — оптимизировать ресурсы и сосредоточиться на работе, а не на том, чтобы «положить стрелку». Для этого нужно задуматься, как вы распределяете ресурсы.

Фиксируйте свою повседневную деятельность. Первый шаг — получить представление о том, как вы сейчас тратите время и энергию. Мы очень часто переоцениваем или недооцениваем время, которое тратим на определенные виды деятельности.

Выделите задачи, которые вам больше всего подходят. А еще лучше, сосредоточьтесь на задачах, которые можете выполнить только вы.

Выберите свои рычаги. Будьте избирательны. Хотя использование рычагов дает мощные результаты, доступное время по-прежнему ограничено. В идеале в вашем списке должно быть не больше 2-3 пунктов.

Упорная работа — не то же самое, что высокоэффективная работа. Не измеряйте свою продуктивность временем и энергией. Время — вовсе не показатель производительности. Сосредоточьтесь на действиях, которые существенно увеличивают результат по сравнению с вложениями.

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