«В России-2021 лучше, чем в СССР-80, но лишь пока. Уже есть признаки раковой опухоли»

«Падение инвестиций, минимум малого и среднего бизнеса, рост налогов без роста ВВП, разложение судов и преследование инакомыслящих — признаки «государственной онкологии». Причем здесь Навальный?».

Андрей Мовчан, СЕО Movchan’s Group, пишет:

— Слышал, что в России так плохо с ростом цен на продукты, что хотят то ли их регулировать (ну, тогда продуктов не будет совсем), то ли выдавать карточки малоимущим, то ли перечислять им дотации (эта мера помогает очень бедным, но параллельно делает бедными не очень бедных — потребление продуктов питания то от этого растет, а производство — нет). Вообще же, когда ВВП по официальной информации падает на 3,1%, а потребление домохозяйств — на 8,6%, есть над чем задуматься: как будто страна, по которой считается ВВП, это не только совокупность домохозяйств, а что-то еще, существенно более важное, которое должно всегда быть в выигрыше. Вот и сейчас, на фоне кризиса-2020, оно выиграло так, что домохозяйства потеряли в потреблении почти 9%, а в среднем с «ним» потери всего 3,1%. Так ведет себя в организме раковая опухоль — бесполезное (вернее — убийственно вредное) скопление дисфункциональных клеток выжирает ресурсы организма, параллельно его убивая.

Я думаю, это стоит учитывать тем многочисленным аналитикам, которые сопоставляют Россию-2021 и СССР-1980 и находят в сегодняшней России массу весомых преимуществ. Да, они совершенно правы — Россия в 2021 году — это существенно более приятное место, чем 40 лет назад. Ни тебе дефицита продуктов и потребительских товаров (почти, пока), ни тебе запрета на критику власти (он, конечно, есть, но не сравним по жесткости с периодом СССР), ни тебе закрытых границ (пока), ни тебе двухлетней нищей обязательной даже для студентов армии (пока), ни тебе идеологического оболванивания (почти, пока). Ну и, конечно, нет разгула бандитов как в 90-е — это тоже все любят добавлять.

Я не хочу долго обсуждать, почему в России-2021 стало настолько лучше; речь не о том. Я хочу обратить внимание восторгающихся на медицинский факт: рак не убивает сразу; человек долго чувствует себя практически здоровым. Он дает о себе знать мелкими симптомами — неясными болями, незначимыми расстройствами, перепадом настроения, странными периодами слабости. Иногда на его наличие указывают анализы. Но если опухоль не удалить вовремя и не провести тяжелое лечение, то она метастазируется — распространяется по всему организму, уничтожая его.

На уровне государства мы тоже можем проводить анализы. Падение инвестиций; сокращение международного сотрудничества; устойчивый спад доходов населения и рост доли бедных; увеличение доли «бюджетников» в трудовых ресурсах; сокращение количества юридических лиц; малая доля МСП; рост налоговой нагрузки без роста ВВП — это признаки «государственной онкологии» в анализах.

А что же разложение судебной системы; преследование инакомыслящих; фальсификации общественных процедур; объявление протеста вне закона и дискриминация тех, кто выступает против официальной доктрины; насилие по отношению к мирным гражданам? Это — симптомы. Они, как при любой опухоли, до поры до времени не очень внятные — для обычного жителя страны возможно даже нечувствительные. Тех, для кого они невыносимы, до поры легко объявлять слишком избалованными — ходят тут, мол, со стаканчиками дорогого кофе, и недовольны. Ну так того, у кого побаливает под ребрами, тоже можно называть неженкой — пока рентген не покажет рак поджелудочной железы. А в том, что он покажет сомнений мало — смотри анализы. Казалось бы, причем здесь Навальный?

Ранее на DK.RU: «Ментально Навальный воспринимается людьми не как борец с властью, а как борец за власть»