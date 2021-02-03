По итогам 2020 г. в Свердловской области закрылось 8,5 тыс. компаний

Во время пандемии сильнее всего пострадали предприятия сферы услуг и общепита. Оборот последних сократился на 30% по сравнению с 2019 г.

За 2020 г. в Свердловской области прекратили работу 8,5 тысяч или 4,5% всех компаний малого и среднего бизнеса (МСП), об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Сложно сказать, кто закрылся из-за пандемии, а кого исключили из реестра из-за того, что предприятие долгое время не работает, такой точной статистики нет. Тем не менее, по итогам года мы фиксируем сокращение предприятий МСБ.

Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 января 2020 г. в Свердловской области действовало 201,9 тыс. субъект предпринимательства, где трудоустроено 522 тыс. человек. Тогда как на 10 января 2021 г. их количество сократилось до 193,3 тыс. субъектов, где занято 526 тыс. человек.

При этом в качестве самозанятых зарегистрировалось более 47 тыс. человек.

Что касается оборотов предприятий МСБ, то итогам года у предприятий торговли он сократился на 9%. Самое большое снижение показала сфера общепита, где падение составило 30%.

Елена Артюх также сообщила, что в 2020 г. уполномоченный получил в 3 раза больше жалоб и обращений, чем в 2019. Это произошло за счет обращений, связанных с введением в марте 2020 режима повышенной готовности в Свердловской области.

Почти половина — 48,3% всех обращений 2020 г. были связаны с пандемией. На первом этапе запретов и ограничений, вызванных необходимостью противодействовать новой коронавирусной инфекции, особенно актуально было оперативно обеспечить предпринимателей информацией для понимания, как действовать, — добавила Елена Артюх.

Чаще всего предприниматели интересовались, как получить меры поддержки, рассказывали о сложностях при получении субсидий и льготных кредитов на зарплату. Также собственники бизнеса жаловались на рост административных штрафов за нарушение санэпидрежима.

Кроме «ковидного» направления сохранялось напряжение и в других сферах взаимодействия бизнеса и власти. В числе лидеров таких конфликтных сфер: взаимоотношения с силовыми структурами: в 2020 г. доля жалоб в этой сфере уступала только обращениям, связанным с угрозой распространения COVID-19, хотя в сравнении с 2019 г. их число снизилось. Также жаловались на налоговый контроль: число жалоб в это сфере выросло, практически вдвое в сравнении с прошлым годом. Традиционно поступило много жалоб от собственников бизнеса в сфере нестационарной торговли, — рассказала г-жа Артюх.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавил, что прошедший год был годом проверки бизнеса на прочность, при этом уральским предпринимателям удалось с достоинством пройти испытания:

С уверенностью можно сказать, что 2021 г. не станет годом восстановления, поскольку неизвестных в этом уравнении очень много. В лучшем случае восстановление может начаться в начале 2022 г. При этом уральский бизнес очень быстро адаптируется, так что к концу 2022 г. мы вернемся к экономическим показателям допандемийного периода.

Ранее DK.RU рассказывал, что несмотря на сложное положение бизнеса в регионе, ФНС Свердловской области увеличила собираемость налогов с предпринимателей в 2020 г. При этом наибольшие поступления — 3,1 млрд руб. — принесла межведомственная работа по снижению недоимки по платежам в бюджет, легализации зарплаты, повышению прибыльности предприятий.