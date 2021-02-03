«Надругательство над правосудием». Российский бизнес — о приговоре Навальному

«Хуже, чем сейчас, бизнес-климат в России уже не станет — просто потому, что хуже уже некуда». Предприниматели считают, что реальный срок оппозиционеру вызовет волнения в обществе, но не более того.

Вечером 2 февраля Симоновский райсуд Москвы приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима по делу «Ив Роше», удовлетворив ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный.

Одни российские предприниматели считают происходящее беззаконием и надругательством над судом, другие считают, что приговор мало что изменит в бизнес-климате — потому что хуже уже особо некуда.

Федор Овчинников, основатель Dodo Pizza (в комментарии на свой странице в Facebook):

— Бизнес молчит, потому что есть, что терять, а сказать, что думает, страшно. Бизнес — это ответственность.

Честно, ещё недавно я не мог представить, что ответственность за сотрудников, партнёров, за тысячи рабочих мест в наших пиццериях, за две сотни акционеров, поверивших в нашу команду, заставит бояться сказать то, что ты думаешь. Но так жить противно, поэтому я скажу.

То, что происходит — абсолютное беззаконие и надругательство над правосудием. Печаль и стыд.

Что я чувствую как российский предприниматель? Что буду делать? Я буду продолжать строить открытый бизнес в нашей стране, создавать рабочие места, продукты, технологии и строить эффективную конкурентоспособную компанию из России. Не бояться, не останавливаться, работать — это то, как я могу сделать нашу страну лучше.

Алексею — здоровья, Юле — терпения и сил.

Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервиса доставки продуктов igooods.ru (на своей странице в Facebook):

— Мне, как руководителю крупной компании, ответственному за несколько тысяч человек/рабочих мест, достаточно стрёмно лично высказываться о происходящем в нашей стране. Но так как беззаконие и неправосудие, которое протекает перед нашими глазами, может коснутся в любой момент любого жителя нашей страны, в том числе и наших сотрудников, клиентов, бизнес, считаю важным выразить свое несогласие с происходящим.

Что буду делать? Развивать компанию, в которой каждый сотрудник получает уважение от руководства, ощущает себя защищенным и может чувствовать себя свободным человеком. По крайней мере, уже сейчас 3000 моих коллег обеспечены такой возможностью.

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Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы Skyeng, в комментарии The Bell:

— Я думаю, хуже, чем сейчас, бизнес-климат в России уже не станет — просто потому, что хуже уже некуда. На протяжении долгого времени любое действие власти приводило к увяданию этого климата. Она уже давно действует не проактивно, а реактивно, реагируя на те или иные внешние раздражители.

Реальный срок для Алексея Навального, вероятно, вызовет волнения и упаднические настроения в обществе, но не более того. Следовательно, на бизнесе Skyeng это тоже никак это не отразится — вряд ли резко увеличится число людей, которые захотят выучить язык и на фоне этого события уехать из страны.

Западный капитал в ближайшие годы к нам тоже не вернется. У нас в стране в плане бизнес-климата давно минус 140.

Евгений Коган, президент компании «Московские партнеры», автор телеграм-канала bitkogan — в комментарии VTimes:

— Мой комментарий очень простой. Первое: не может быть проблемы с тем, чего нет. Если бы у нас был какой-то инвестиционный климат и были бы толпы иностранных инвесторов, то это повлияло бы на что-то. Но инвестиционный климат у нас — это вопрос исключительно творческий: он вроде и есть, но работают на нашем рынке исключительно те, кого этим не испугаешь и кто все понимает. Если дело Калви, другие предыдущие дела не напугали инвесторов, если вежливость наших докторов и их «умение» разобраться в нашем бизнесе не распугали, значит, остались только те, кому уже все равно. Ежики кололись, но все равно лезли на кактус.

Второе. Могут ли последовать меры со стороны США или ЕС и ударить по рынку? Мир циничный, и есть такое понятие, как realpolitik. Поголосить поголосят, нас повоспитывают, обязательно поговорят, как это все некрасиво и неправильно. А дальше ничего. Будут, очевидно, какие-то точечные санкции против отдельных лиц. Очевидно, еще охладятся отношения, а с другой стороны — куда дальше? Когда температура за бортом минус пятьдесят или минус пятьдесят пять, это непринципиально. Это все равно минус.