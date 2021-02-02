«Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии

«Когда беззаконие и произвол наряжают на себя мундир прокурора или судейскую мантию, долг каждого человека — не подчиняться». Политика осудили по делу «Ив Роше». До этого он выступил с громкой речью.

2 февраля политика Алексея Навального судят на выездном заседании Симоновского райсуда по делу «Ив Роше»: суд принял ходатайство ФСИН и отменил условный срок, заменив его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в заключении 2 года 8 месяцев.

Перед оглашением приговора Навальный выступил с последним словом. Приводим его речь в сокращенном виде — прочитать его полностью можно на «Медиазоне».

«Я хотел бы, чтобы все еще раз обратили, вся пресса, которая пишет про этот процесс, все люди обратили внимание на то, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. И по делу, которое уже признано сфабрикованным. <…> Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет. <…>

Мало того, Российская Федерация в общем-то признала это решение, половинчато. Мне даже выписали компенсацию по этому делу, тем самым признав решение ЕСПЧ. <…>

А сейчас 2021 год, меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня уже и невиновным признали по этому делу, и состава преступления по этому делу нет, и все равно, с упорством маньяка наше государство требует посадить по этому делу. Почему же по этому делу? <…> Кому-то очень хотелось, чтобы я ни одного шага ни сделал по территории нашей страны, вернувшись — как свободный человек. Поэтому с момента пересечения границы я оказался арестантом.

<…> Причина этого всего — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере, потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня пытались убить по его приказу.

<…> Потом еще сильнее его обидел тем, что выжил — я не спрятался, живя где-то под охраной или в каком-то бункере поменьше, который я мог бы себе позволить. А потом случилось вообще страшное. Малого того, что я выжил, что я не испугался, не спрятался, я участвовал еще в расследовании своего собственного отравления.

И вот это сводит с ума маленького вороватого человечка в его бункере. <…> И, конечно, он сходит с ума от этого. Потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал ни в дебатах, ни в выборах.

Сколько бы он ни изображал из себя великого геополитика, великого мирового лидера, его обида главная в отношении меня заключается в том, что в историю он войдет именно как отравитель. Вот, знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, и будет у нас Владимир Отравитель Трусов — вот именно так он войдет в историю.

<…> Главное, для чего происходит этот процесс — чтобы запугать огромное количество людей. Это же так и работает. Одного сажаем, чтобы испугать миллионы. <…> И главное, что я хочу сказать: этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться.

<…> И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. И я очень надеюсь, что люди будут все больше и больше осознавать это. И когда они осознают — а такой момент придет — все это рассыплется, потому что вы не посадите всю страну.

<…> Я сижу в своей камере и слышу репортажи о том как подорожало масло, подорожали макароны, подорожали яйца. 2021 год, страна экспортер нефти и газа, у нас вся страна говорит о том, что макароны подорожали, мы жить больше не можем. И вот вы этих людей лишили перспектив, и вы этих людей пытаетесь запугать. И я призываю всех не бояться.

<…> Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но бывает еще хуже. Когда беззаконие и произвол наряжают на себя мундир прокурора или судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека не подчиняться тем законам, которые обряжены вот в эти мантии <…>

В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая вещь — это вон те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол. И которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки. Мое мнение заключается в том, что я требую немедленного освобождения, немедленной свободы для себя, для других арестованных. Я не признаю это представление, оно полностью лживо, оно не соответствует закону, и требую немедленного освобождения».