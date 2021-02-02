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«Вначале заселятся волонтеры Универсиады». Во Втузгородке строят новое общежитие УрФУ

Техника уже вышла на площадку
Техника уже вышла на площадку. Иллюстрация: «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» начала возводить новый корпус на месте снесенного общежития 1934 года постройки. Закончить объект планируют в 2022 г., но студенты УрФУ смогут здесь жить не ранее 2023 г.

#УРФУ#УНИВЕРСИАДА#СТРОЙКА

Новый корпус рассчитан на проживание 1328 студентов. Жить они будут в квартирах-ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, 17 из них — универсальные, для комфортного проживания в том числе маломобильных молодых людей.

В каждой кухне будет установлен гарнитур с варочной поверхностью и холодильником, в комнатах — кровати с удобными столами и шкафами для одежды, в прихожей — вешалка с полкой для головных уборов, поставка под обувь. В холлах общежития появятся мягкая мебель и телевизоры. Предусмотрены и хозяйственные помещения: постирочные, гладильные и комнаты для сушки белья. В каждой постирочной — две стиральные машины с фронтальной загрузкой. Между этажами нового общежития будут курсировать 4 скоростных грузовых лифта, — рассказали в пресс-службе строительной компании.

Строители уже приступили к устройству фундамента: подготовлена площадка, вырыт котлован, забиты первые сваи. Закончить объект планируется за год. Новый корпус — уже третье общежитие УрФУ во Втузгородке, возводимое силами Группы ЛСР. До этого в 2013 г. застройщик сдал студенческий корпус № 5 на 1000 человек, а в 2017 — № 8, вмещающий 1230 студентов. Помимо корпусов в этом районе, Группа ЛСР также возводит общежития в Деревне Универсиады на Новокольцовском тракте.

Так будет выглядеть общежитие во Втузгородке

Сейчас мы одновременно возводим три общежития, два из которых расположены в будущей деревне Всемирных летних студенческих игр, — отмечает Евгений Буженинов, генеральный директор «ЛСР. Строительство – Урал». — Все здания возводятся по хорошо зарекомендовавшей себя сборной технологии домостроения из изделий, которые произведены на нашем заводе ЖБИ в Екатеринбурге.

Напомним, Универсиада, или Всемирные летние студенческие игры, пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Как писал DK.RU, в мае 2020-го правительство РФ подписало распоряжение, назначившее единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023 АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского). Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ. Одним из первых привлеченных подрядчиков стала «Группа ЛСР»: в начале августа прошлого года компания подписала договор с генподрядчиком объектов Универсиады-2023 на строительство общежитий для спортсменов. Следом контракт подписал еще один региональный строительный гигант: «Атомстройкомплекс» возведет Дворец водных видов спорта.

В октябре прошлого года, во время строительного форума 100+ TechnoBuild, Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент», напомнил, что все объекты, которые будут построены к международным студенческим играм, будут переданы Уральскому федеральному университету. Проектом предусмотрены обустроенные рекреационные и прогулочные пространства, общественный и медицинский центр, общежития для спортсменов и т.д.

Все, что строится сейчас к Универсиаде, возводится, в первую очередь, ради богатого наследия, — подчеркнул Тимур Уфимцев.

Автор: Инна Вейн
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