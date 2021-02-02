Рестораны и бары снова начнут работать ночью, студенты выйдут с дистанта. Главное о COVID

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ряд ограничений, действовавших в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, с 5 февраля общепит сможет работать по ночам.

Об изменениях в режиме, действующем на территории Свердловской области уже почти год, Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram.

Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам, — написал губернатор.

Глава региона добавил, что знает, как «нелегко пришлось бизнесу», и сообщил, что читал комментарии ресторатора Евгения Кексина, который неоднократно призывал снять ограничения на работу в ночное время.

Помимо сферы общепита, ограничения снимут и с образовательных учреждений.

В числе решений штаба: выход с дистанта студентов колледжей и техникумов, а также возвращение к полной загрузке частных детских садов, которые сейчас работают с 50-процентной наполняемостью. Они смогут вернуться к полноценной работе с понедельника, 8 февраля. Сейчас специалисты готовят необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности, — сообщил губернатор.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 325 новых случаев заболевания, при этом выписаны из больниц после лечения от COVID-19 347 человек. Всего за время пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 71145 человек, выздоровели 63789, скончались в результате инфекции 2063 свердловчанина.

Сейчас заболеваемость находится на уровне середины ноября 2020 г., отмечает агентство ЕАН, что и дало возможность смягчить противопандемийные меры. Как сообщал DK.RU, с 11 января работу в очном режиме возобновили свердловские школы. С 1 февраля «с соблюдением всех мер безопасности» также стали работать учреждения дополнительного образования. Кроме того, увеличилась заполняемость трибун на спортивных соревнованиях — с 30 до 50% от полной загрузки.

Отметим, рестораторы более других ждали снятия пандемийных запретов. Рынок общепита стал одним из самых пострадавших в регионе. Кафе и рестораны были закрыты на локдаун с конца марта 2020 г. и возобновили свою работу офлайн только во второй половине августа, писал DK.RU. Однако уже в ноябре, когда началась вторая волна распространения инфекции, работа заведений вновь была ограничена. Областные власти предписали установить защитные экраны в залах и обеспечить соблюдение социальной дистанции, ограничив посадку. Кроме того, работу заведений запретили в ночное время — с 23.00 до 6.00 утра. За несоблюдение требований были установлены штрафные санкции.

К Куйвашеву неоднократно обращались представители региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов: сначала с просьбой возместить затраты на установку защитных экранов, затем — о предоставлении субсидий из областного бюджета в размере половины прожиточного минимума на каждого сотрудника общепита. По данным ассоциации, осенью из-за ограничительных мер выручка в заведениях упала от 30 до 70%. Реакции на эти обращения не последовало.