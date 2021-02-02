«Четвертый канал» разыграет квартиру в честь своего 30-летия

30 апреля 2021 года Телекомпании «Четвертый канал» исполняется 30 лет. В честь юбилея «Четверка» разыграет ценные призы среди подписчиков своего Telegram-канала.

«Четвертый канал» запустил в Telegram канал «Нам 30». Среди его подписчиков и пройдут розыгрыши. На кону — билеты в театр, музеи, пригласительные на ужин в рестораны города, сертификаты в салоны красоты, бытовая техника и многое другое. Имена обладателей подарков будут называть ежедневно в 18.00 в прямом эфире в программе «Полезный вечер».

Есть и главный приз — квартира-студия в одном из строящихся домов Екатеринбурга. Недвижимость разыграют среди тех подписчиков канала, которым в 2021 году исполнится 30 лет.

Напомним, в начале января 2021 года стало известно, что Областное телевидение, «4 канал» и «Студия 41» начнут работать под единым управлением. Предполагается, что телеканалы продолжат работать на прежних «кнопках», но руководить ими будет одна управляющая компания. Ее задача — контроль за финансами и повышение телесмотрения.

Добавим, в этом году «Четвертый канал» принял активное участие в проведении ежегодной бизнес-премии «Человек года». «Деловой квартал» перенес церемонию в онлайн из-за ковидных ограничений. Мероприятие проводилось в студии «Четверки», расположенной в торгово-деловом центре Limerance. Количество гостей на мероприятии было ограничено.