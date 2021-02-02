Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.02
75,90
91,62
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Четвертый канал» разыграет квартиру в честь своего 30-летия

«Четвертый канал» разыграет квартиру в честь своего 30-летия
Иллюстрация: «Четвертый канал»

30 апреля 2021 года Телекомпании «Четвертый канал» исполняется 30 лет. В честь юбилея «Четверка» разыграет ценные призы среди подписчиков своего Telegram-канала.

«Четвертый канал» запустил в Telegram канал «Нам 30». Среди его подписчиков и пройдут розыгрыши. На кону — билеты в театр, музеи, пригласительные на ужин в рестораны города,  сертификаты в салоны красоты, бытовая техника  и многое другое. Имена обладателей подарков будут называть ежедневно в 18.00  в прямом эфире в программе «Полезный вечер». 

Есть и главный приз — квартира-студия в одном из строящихся домов Екатеринбурга. Недвижимость разыграют среди тех подписчиков канала, которым в 2021 году исполнится 30 лет.

Напомним, в начале января 2021 года стало известно, что Областное телевидение, «4 канал» и «Студия 41» начнут работать под единым управлением. Предполагается, что телеканалы продолжат работать на прежних «кнопках», но руководить ими будет одна управляющая компания. Ее задача — контроль за финансами и повышение телесмотрения.

Добавим, в этом году «Четвертый канал» принял активное участие в проведении ежегодной бизнес-премии «Человек года». «Деловой квартал» перенес церемонию в онлайн из-за ковидных ограничений. Мероприятие проводилось в студии «Четверки», расположенной в торгово-деловом центре Limerance. Количество гостей на мероприятии было ограничено. 

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Губернатор начал отменять коронавирусные ограничения. Больше всех этого ждут рестораторыГубернатор начал отменять коронавирусные ограничения. Больше всех этого ждут рестораторы
  • В Екатеринбурге на протестную акцию вышли тысячи человек. Гуляния закончились задержаниямиВ Екатеринбурге на протестную акцию вышли тысячи человек. Гуляния закончились задержаниями
  • Дороничев, Google: «В школе этому не учат. Вот что я сделал для финансового здоровья»Дороничев, Google: «В школе этому не учат. Вот что я сделал для финансового здоровья»
  • «Вероятность сценария мягкого транзита власти снижается». Протест стал жестче. Что дальше?«Вероятность сценария мягкого транзита власти снижается». Протест стал жестче. Что дальше?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.