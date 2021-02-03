Как в 2021 году законно экономить на налогах и не попасть на штраф в 200 тыс. руб.

«Многим кажется, будто бухгалтерия работает по вековому шаблону. Это совсем не так. Бухгалтер — человек творческий, он должен быть постоянно в курсе изменений, постоянно на острие».

Самые страшные бухгалтерские ошибки, за которые компания может поплатиться серьезными штрафами, — неправильный расчет налогов и несвоевременная подача налоговой декларации. Это действительно значительные, но далеко не единственные огрехи бухгалтера, способные потопить компанию. Подробнее об изменениях, которые необходимо запомнить «главному по деньгам», и о том, как сэкономить компании несколько сотен тысяч рублей, рассказала Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».

Не забудьте про индексацию зарплат и отражайте госпомощь в балансе

Налоговое законодательство меняется каждый год. Соответственно, бухгалтеру или финансовому управляющему компании нужно быть постоянно в курсе этих изменений и мониторить специализированные ресурсы — «Консультант плюс» и разделы «Российской газеты».

2021 год богат на налоговые изменения. Одно из главных нововведений, которое необходимо учесть при сдаче бухгалтерской отчетности, — отмена ЕНВД и переход на альтернативные системы налогообложения — УСН или патент.

Весь 2020 год говорили про отмену ЕНВД, но есть те, кто, как говорится, «проснулся» в 2021 г., так и не выбрав новую систему налогообложения. По всей видимости, это настолько массовое явление, что ФНС разрешила предпринимателям подать заявления о переходе на УСН до конца марта 2021 г., сдвинув срок с 31 декабря 2020 г. Те, кто не успеет и в этот срок перейти на «упрощенку», автоматом перейдут на общую систему налогообложения, — рассказывает Юлия Мазеина.

С 2021 г. МРОТ с учетом уральского коэффициента повысился до 14 711 руб. Соответственно, бухгалтеру при начислении заработной платы за январь 2021 г. необходимо проверить, соответствуют ли зарплаты указанному уровню.

Кроме того, уже в феврале 2021 г. зарплата сотрудникам должна быть вновь повышена. В этот раз — на индекс роста потребительских цен за год, который публикуется ежегодно в январе на сайте Росстата. В этом году индексация составит 4.9%. Причем, в приказах и локально-нормативных актах должна быть зафиксирована именно «индексация», а не «повышение» зарплаты. Ежегодная индексация заработной платы — это обязанность работодателей, а не право. За нарушение порядка индексации предусмотрен штраф: для должностных лиц и ИП от 1 до 5 тыс. руб., для компаний — от 30 до 50 тыс. руб. Причем, уплата штрафа не освободит работодателя от проведения индексации и доначисления зарплат, — напоминает Юлия Мазеина.

Также стоит помнить: если в 2020 г. компания получала государственную поддержку в связи с пандемией, ее необходимо отразить в балансе отдельной строкой и расшифровать в пояснительной записке к годовой отчетности.

>>> Читайте также на DK.RU: «Налоговая видит все, а не приходит пока только потому, что копит информацию»

Следующий пункт, который необходимо держать в голове финансовому управляющему, — это спецоценка условий труда (СОУТ). Она проводится раз в пять лет, чтобы зафиксировать, насколько рабочее место сотрудника соответствует всем необходимым нормативам. Но провести однажды спецоценку и успокоиться не получится. При любых изменениях в условиях труда должна производиться дополнительная оценка. А результаты СОУТ должны быть обязательно опубликованы на официальном сайте компании.

За отсутствие спецоценки компании грозит внушительный штраф — до 200 тыс. руб. Если не опубликовать ее результаты на сайте, тоже можно заработать штраф, правда, гораздо меньший. Выкладывать полный отчет и раскрывать персональные данные сотрудников, конечно, не надо. Достаточно прикрепить скан двух документов — сводную ведомость и перечень проведенных мероприятий, — продолжает директор АБК «Счетовод».

В 2021 г. изменились критерии обязательного аудита. Достаточно большой пул предпринимателей освободился от этой обязанности. Если раньше аудит был требованием для компаний с выручкой от 400 млн руб. и суммой активов баланса 60 млн руб., то с 2021 г. проходить его обязаны лишь те фирмы, выручка которых составляет от 800 млн руб. и сумма активов баланса свыше 100 млн руб.

Если резюмировать, то в 2021 году, как и обычно, в законодательстве появилось множество пунктов, которые необходимо запомнить бухгалтеру. Вообще многие думают, будто бухгалтерия работает по вековому шаблону. Это совсем не так. Бухгалтер — человек творческий, он должен быть постоянно в курсе изменений, постоянно на острие, — резюмирует Юлия Мазеина.

ЭДО как спасение

Мир вокруг нас становится цифровым, поэтому и переход бухгалтерий компаний на ЭДО кажется полностью логичным. Электронная отчетность освобождает бухгалтера от бесконечных походов на почту для передачи бумаг в контролирующие органы. В этом году бумажные трудовые книжки канули в лету, а на плечи бухгалтерии легли обязанности по извещению о принятии на работу или увольнении сотрудников в ПФР. Причем, подавать данные о кадровых перестановках необходимо не позже следующего дня. Задержка в сутки будет стоить компании от 300 до 500 руб. за человека.

Если бы отчетность осталась бумажной, бухгалтер только и делал бы, что ходил на почту, чтобы подавать заявления о приеме и увольнении сотрудников. Особенно это актуально для больших компаний, где присутствует постоянная текучка кадров. Так что электронная отчетность — это однозначный и большой плюс. А если поставщик услуг и покупатель пользуются одной системой ЭДО, это позволяет обмениваться счетами-фактурами: зашел в систему, поставил «галочку» и все, — комментирует Юлия Мазеина.

Экономить можно законно: создавать резерв сомнительных долгов не пробовали?

Бухгалтер или финансовый управляющий — это верный помощник компании, который должен смотреть в одном направлении с руководителем. А чего хочет каждый руководитель? Правильно. Сокращения издержек. И тут на помощь как раз и приходит то самое бухгалтерское творчество. Компания может сэкономить при грамотном налоговом планировании. Главное, не зайти в этом творчестве слишком далеко и следовать букве закона.

Способ №1: отраслевые льготы

Для предпринимателей, занятых в приоритетных отраслях экономики, государство, как правило, предусматривает специальные налоговые режимы. Задача бухгалтера — своевременно изучить информацию о льготах и грамотно ею воспользоваться.

В 2021 г., к примеру, особые условия предусмотрены для предпринимателей из ИТ-отрасли. Им бессрочно снижают ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль.

Способ №2: региональные особенности

«В Свердловской области действует специальный вычет на имущество для компаний, которые находятся в статусе участника регионального инвестиционного проекта в сфере туризма. Чтобы получить послабление, необходимо подтвердить статус «регионального инвестиционного проекта в сфере туризма» и направить соответствующую декларацию в Министерство инвестиций и развития региона», — рассказывает Юлия Мазеина.

После рассмотрения декларация отправляется в комиссию по региональным инвестиционным проектам в сфере туризма. Правительство региона по заключению комиссии принимает решение о соответствии налогоплательщика всем критериям и предоставляет разрешение на льготу.

Способ №3: создание резерва сомнительных долгов

Создание такого резерва — это обязанность бухгалтера и законный способ управления налогом на прибыль. Сомнительным долгом признается долг свыше 45 дней после срока платежа по договору, который с высокой вероятностью не будет погашен полностью или частично.

Данный способ актуален для компаний с большой дебиторской задолженностью. Предположим, после отгрузки проходит 45-90 дней, деньги за услуги компания до сих пор не получила. Получается, что налог на прибыль надо будет заплатить с этих недополученных денег. Резерв сомнительных долгов проблему решает и экономит средства компании, — поясняет директор АБК «Счетовод».

Способ №4: ИП-управляющий вместо гендиректора

К этому способу налоговой оптимизации необходимо подходить осторожно и учитывать особенности компании, предупреждает Юлия Мазеина. В этом случае учредители принимают решение об изменении в устав, генеральный директор прекращает полномочия, а ИП-управляющий взваливает это бремя на себя.

Этот маневр позволяет сэкономить на зарплате единоличного исполнительного органа. ИП-управляющему платится вознаграждение, которое облагается налогами в соответствии с налоговой системой, выбранной предпринимателем. Чаще всего выбирают УСН 6%.

Но если человек был генеральным директором компании и внезапно решил стать ИП-управляющим, то у налоговой точно возникнут вопросы. Так что любые подобные действия должны быть экономически обоснованы, — продолжает Юлия Мазеина.

То же самое касается услуг прочих ИП или самозанятых. Последние сами за себя отчисляют налог на профессиональный доход. Однако в течение 2 лет с момента окончания работы сотрудника в компании нельзя пользоваться его же услугами в качестве самозанятого, иначе это примут за схему ухода от налогов по заработной плате. Кроме того, самозанятые не должны подчиняться внутреннему трудовому распорядку компании.

Просто сводить баланс недостаточно

Относиться к профессии бухгалтера или финуправляющего Юлия Мазеина советует как к междисциплинарной. В ней прекрасно уживаются и креативное начало человека, и любовь к точным данным.