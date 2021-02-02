Диванные инвесторы против «финансовых акул»: как история с GameSтop потрясла основы рынка

Частные инвесторы с Reddit взвинтили стоимость акций умирающей сети GameSтop и чуть не разорили профессиональные инвестфонды. Причиной всему — массовое восприятие несправедливости.

В январе акции умирающей сети магазинов видеоигр GameStop — которые подешевели с $55 в 2013 до $4 к середине 2020 г. — вдруг резко начали дорожать и 27 января достигли $360 за бумагу. Выяснилось, что за этим стоит совместные действия диванных инвесторов, членов сообщества WallStreetBets на Reddit. Причем несколько крупных хедж-фондов считали, что акции GameStop продолжат дешеветь и заняли короткую позицию (занимают акции, продают их, а затем возвращают брокеру по более низкой цене с целью получить прибыль от подешевления ценных бумаг) на крупную сумму. Но диванные инвесторы решили разогнать стоимость акций, чтобы «наказать» хедж-фонды за жадность.

И после того как акции внезапно стали дорожать, несколько фондов понесли огромные убытки. Так, Melvin Capital за первые три недели января потерял $3,75 млрд на акциях GameStop.

Частные инвесторы действовали в основном через приложение Robinhood, которое дает возможность торговать акциями без комиссий. Но действия клиентов обернулись для него серьезными потерями: из-за высокой волатильности портфеля компании пришлось привлекать средства для обеспечения сделок, и брокер 28 января из-за волатильности ограничил возможность покупки хайповых бумаг: GameStop, AMC, BlackBerry, Bed Bath and Beyond и рядом других. В результате розничные инвесторы обрушили рейтинг приложения Robinhood в Google Play и подали к ней коллективные иски, обвинив брокера в нарушении интересов розничных инвесторов.

При этом после взлета акции GameStop начали падать: 1 февраля их котировки обрушились на 23,85% до $247,5, что, впрочем, все равно гораздо выше показателей месячной давности.

Между тем история с GameStop докатилась и до России. Крупнейший российский брокер «Тинькофф инвестиции» предупредил клиентов, что принудительно закроет короткие позиции по акциям двух американских компаний, которые стали целью трейдеров с Reddit — Bed Bath & Beyond (BBBY) и American Airlines (AAL). Такое решение было принято после того как несколько крупнейших брокеров США запретили наращивать позиции по этим бумагам. В «Тинькофф инвестиции» заявили, что такая практика призвана защитить интересы клиентов, так как при негативном сценарии биржа заставит брокера принудительно закрыть все непокрытые позиции по данному эмитенту в короткий промежуток времени.

Сегодня уже мало кого из частных трейдеров беспокоят формальные соотношения прибыли и капитализации. Для них важнее отношение и восприятие других участников рынка. Случай с GameStop — это чистой воды результат массового восприятия ситуации с торговлей акциями известной компании. Трейдерам не понравилось снижение цен из-за спекулятивной игры крупных хедж-фондов — они дали отпор. Кто спрашивал про финансовые показатели этой розничной сети? Кто задумался о ее менеджменте, стратегии и перспективах? Почти уверен — единицы, если они вообще были. Массовое восприятие несправедливости — вот импульс, который толкнул акции вверх, — считает Владимир Миловидов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО МИД России.

Про восстание частных инвесторов и их войну с и инвестфондами напишут книгу «Антисоциальная сеть» — ее автором станет Бен Мезрич, известный как автор книги «Миллиардеры поневоле», адаптированной в фильме «Социальная сеть». А кинокомпания MGM уже приобрела права на ее экранизацию. Deadline сообщает, что продюсером фильма станет Аарон Райдер, который продюсировал фильмы «Престиж», «Помни», «Прибытие» и другие. Любопытно, что генпродюсерами станут братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, криптовалютные миллиардеры, известные также тем, что судились за права на Facebook с Марком Цукербергом.