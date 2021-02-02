Юрий Дудь: «Калашников законотворчества шарашит во все стороны и может зацепить любого»

«Если какой-то из новых витков жизни в России станет для вас неудобным или неприемлемым, как вы сообщите об этом власти? Митинги в России разрешены по согласованию с теми, против кого они проводятся».

Самый популярный YouTube-блогер России, журналист Юрий Дудь признался, что слышит много снисходительных комментариев по поводу протестов 31 января и их жестоких разгонов. Поэтому он решил объяснить, почему люди выходят на улицы протестовать: запретительные законы или решения в какой-то момент могут коснуться каждого, «хоть токаря, хоть тиктокера», а мирные собрания — один из способов граждан показать власти, что они выступают против ее действий. Приводим его мнение полностью.

— Слышу много снисходительного по мотивам позавчерашних протестов: вышли на улицу, когда не разрешали, вот и не грустите, что получили дубинкой по темени. Понятно, что кто-то так говорит и думает, чтобы оплачивать домработницу и садовника в Ломбардии. Но тот, кто думает так бескорыстно, рискует однажды сделать много удивительных открытий.

Сейчас люди протестуют против того, чтобы невиновных людей без суда заковывали в наручники, а очередной квадриллион наших налогов превращали в чиновничью недвигу.

«Те, кто шли на протесты — они же не за Навального. Они за перемены, они за экономику»

Допустим, ни суд за партой, ни черноморские дворцы вас не возмущают — бывает, у всех разный болевой порог и разные мнения о том, что можно, а что — нельзя. Но Россия — страна, где утром можно проснуться и узнать о новом законе, правиле или решении, которые коснутся и вас.

Что это будет (увеличение пенсионного возраста еще на 5 лет; запрет на иностранные автомобили и алкоголь; закрытие «Вечернего Урганта» и КВН; налог на бездетность; регулирование работы солнца, снега и облаков) – не важно. Важно, что калашников законотворчества шарашит во все стороны и в какой-то момент его пули могут зацепить абсолютно любого – хоть токаря, хоть тиктокера. Самая абсурдная дичь остается дичью только до тех пор, пока госдумовский принтер не распечатал это в качестве нашего нового закона.

И вот вопрос: если какой-то из новых витков жизни в России станет для вас или неудобным, или даже неприемлемым, как вы сообщите об этом власти?

В свободном мире для этого есть минимум два способа. 1. Конкурентные выборы. Если власть наглеет или не справляется, ее не переизбирают. 2. Мирные собрания.

«Вероятность сценария мягкого транзита власти снижается». Протест стал жестче. Что дальше?

На выборы в России не допускают не только самого известного оппозиционера, но и его помощников (потому что опасаются, что в честной борьбе они вынесут большинство конкурентов, играющих за власть).

Митинги в России разрешены только по согласованию с теми, против кого они проводятся.

И тогда у вас остаются два варианта. 1. Стерпеть и промолчать. 2. Мирно выйти на улицу, даже если на вас брошены толпы тех, кому разрешено вести себя максимально немирно.

Никакого осуждения тем, кто выбирает первый вариант. Уважение — тем, кто не боится второго. Свободу — политзаключенным.