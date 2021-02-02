Альтернативные системы накопления электроэнергии обсудили на заседании СОСПП

Комитет по энергетике СОСПП провел открытое заседание, посвященное существующим решениям для накопления электроэнергии. Бурную дискуссию вызвало использование литий-ионных аккумуляторов.

Открывал заседание заместитель председателя комитета по энергетике СОСПП Владимир Шилов. Он отметил, что площадка комитета остается местом встречи представителей науки, бизнеса и власти, несмотря на коронавирусные ограничения. Реализовывать мероприятия помогает использование современных технологий и видеосвязи.

Большой блок беседы был посвящен использованию литий-ионных аккумуляторов для систем накопления электрической энергии. Такой аккумулятор находит своё применение в качестве источника энергии, например, в электромобилях, городском транспорте и т.д.

С докладами на тему использования литий-ионных аккумуляторов выступили сразу несколько спикеров: Николай Попов, начальник конструкторского бюро НТЦ АО «Уралэлемент», Андрей Финогенов, руководитель направления по накопителям энергии для стационарных систем ООО «РЕНЭРА» и Алексей Ворошилов, директор ООО НТЦ «Энергетика ГК «Азимут».

Так, НТЦ АО «Уралэлемент» в последние годы интенсивно развивает производство литий-ионных аккумуляторов всех основных типов и электрохимических систем. На предприятии создано серийное производство литий-ионных аккумуляторов с широким спектром технических характеристик: литий-ионные цилиндрические аккумуляторы емкостью от 2,5 до 40 А·ч, литий-ионные призматические аккумуляторы емкостью от 5,4 до 100 А·ч и литий-ионные полимерные аккумуляторы емкостью от 2,5 до 50 А·ч.

Наше предприятие в 2018 году начало реализацию инвестиционного проекта «Разработка системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации». Мы будем выпускать импортозамещающую продукцию гражданского назначения и системы накопления электрической энергии (СНЭЭ) номинальной мощностью 20 кВт, — рассказал Николай Попов.

Надо отметить: часть расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятия по разработке системы накопления электрической энергии для задач распределенной генерации будет покрыта за счет федерального бюджета. Заводу выдадут компенсацию в размере 71 млн руб.

Свои разработки на основе литий-ионных аккумуляторов представило и ООО «РЭНЕРА» (входит в состав Росатома). Это отраслевой интегратор в области систем накопления электроэнергии. Разработки компании применяются для ветряных, солнечных, дизельных электростанций и газоперерабатывающих установок.

Литий-ионные аккумуляторы «РЭНЕРА» обладают рядом преимуществ перед свинцово-кислотными аккумуляторными батареями (СКАБ). Так, в штатном режиме литий-ионные аккумуляторные батареи (ЛИАБ) могут выдавать ток 3 С и до 7 раз большую плотность энергии по сравнению со СКАБ. Кроме того, при одинаковой номинальной ёмкости ЛИАБ выдают больше энергии. Еще несколько плюсов литий-ионных установок: они способны принимать заряд при любом уровне разряда без потери возможности отдачи полной ёмкости и не нуждаются в замене на протяжении всего срока эксплуатации (20 лет).

Наши разработки на основе литий-ионных аккумуляторов применялись на Уральском Электрохимическом комбинате для модернизации системы оперативного постоянного тока. На предприятии были установлены аккумуляторы емкостью 480 А·ч, комплекс из 4-х шкафов с ЛИА и BMS. За счёт применения ЛИА меньшей мощности комбинату удалось значительно снизить капитальные затраты, снизить издержек на обслуживание систем оперативного постоянного тока и вывести из эксплуатации зарядные комнаты, — рассказывает Андрей Финогенов.

Успехами в разработке и применении литий-ионных аккумуляторных установок поделились представители новосибирского предприятия «Азимут». Компания занимается производством и поставкой оборудования с использованием накопителей энергии нового поколения для предприятий транспорта, энергетики и бизнеса.

В качестве решений для транспорта компания предлагает накопители для троллейбусов с увеличенным автономным ходом разной энергоемкости и накопители разных типов для внутризаводского электротранспорта .

Для энергетиков «Азимут» разрабатывает ЛИАБ для систем оперативного постоянного тока (СОПТ). Уже реализовано несколько проектов: подготовлено технико-экономическое обоснование применения литий-ионных аккумуляторов в СОПТ и показано, что использование ЛИАБ в СОПТ существенно выгоднее традиционных батарей.

В пуле разработок компании также есть решения для телекома, частного землевладения и бизнеса.